Sabato 11 e domenica 12 marzo la compagnia calabrese Porta Cenere alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce

SAN CESARIO DI LECCE – Sabato 11 e domenica 12 marzo nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce con un doppio appuntamento della compagnia calabrese Porta Cenere proseguono gli appuntamenti del progetto “Teatri a Sud”, ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce.

Sabato 11 marzo (ore 20:30 – ingresso 5 euro) in scena Tenimmoce accussì, scritto e diretto da Elisa Ianni Palarchio e interpretato da Mario Massaro. Una rappresentazione che oscilla fra umorismo amaro e arguta ironia con protagonista una donna in costume da bagno, seduta ad un tavolino in plastica sovrastato da un ombrellone, presso un lido in spiaggia che sorseggia un bicchiere di latte di mandorla sfogliando un giornale di pettegolezzi in completo relax. Una situazione comune a molte spiagge italiane in cui la protagonista si muove e si produce in una riflessione sul senso minimo della vita, a partire dal saper fare un latte di mandorla per esaltarne le qualità e il gusto sublime, fino a lambire un certo senso di beata rassegnazione circa un corpo che ha oltrepassato l’età della giovinezza e perde tono col trascorrere del tempo. Il culmine della digressione si raggiungerà per un imbarazzante contrattempo: ha un seno scoperto, ma lei non se ne accorgerà finché un uomo, passando accanto a lei, glielo farà notare. Da quel momento in poi, per coprire un evidente imbarazzo, la protagonista si ergerà in un crescendo arguto e aggressivo, che spaventerà l’uomo facendolo fuggire e ci consegnerà una donna abbandonata senza freni inibitori alle emozioni inaspettate che scaturiscono dai piccoli avvenimenti della vita quotidiana.

Link Sponsorizzato

Domenica 12 marzo (ore 17:30 – ingresso 3 euro), per la rassegna “Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze”, Porta Cenere proporrà “Il pesciolino d’oro” con Mirko Iaquinta ed Elisa Ianni Palarchio per la regia di Nat Filice. Lo spettacolo racconta la curiosa avventura di un povero pescatore che si trova a pescare nella sua rete un pesciolino magico, il quale per ringraziarlo di averlo liberato, gli concede la possibilità di chiedergli qualunque desiderio. Il pescatore, contento di ciò che ha rifiutato di possedere più del dovuto, mentre la sorella lo esorta a ritornare dal pesciolino d’oro a chiedere sempre di più. Ma alla fine quando le richieste della sorella diventano eccessive, tutto ritorna come all’inizio. Nel solco della classica parabola che recita così: “chi troppo in alto va cade sovente, precipitevolissimevolmente”. Lo spettacolo prevede l’uso di tecnologie visive di ultima generazione con videomapping che creano un’esperienza immersiva e interattiva rendendo i ragazzi parte della storia.

Fino al 28 maggio il progetto Teatri a sud proseguirà il suo viaggio nel nuovo teatro italiano tra prosa e sperimentazione, narrazione e residenze artistiche, storie per le nuove generazioni e musica. A marzo nella Distilleria De Giorgi si alterneranno “L’odore cattivo”, performance finale della residenza artistica di Valentina Sciurti e Davide Morgagni per Sguardi Meridiani, nuovo progetto di residenza di Astràgali Teatro sostenuto da “Residenze per artisti nei territori (Edizione 2022-2024)” di Regione Puglia e Ministero della Cultura (venerdì 17 marzo ore 20:30 – ingresso libero); “Apparizioni” del Teatro Le Forche (venerdì 24 marzo ore 20:30 – ingresso 5 euro); “Ma l’amore no” del cantautore BeppElia (venerdì 31 marzo ore 20:30 – ingresso 5 euro). Aprile si aprirà con la compagnia barese Diaghilev con “Bartolomeo e Cioppina” con Deianira Dragone e Carmine Basile (domenica 2 aprile ore 17:30 – ingresso 3 euro) e “Decameron” di Giovanni Boccaccio diretto e intepretato da Paolo Panaro (mercoledì 5 aprile ore 20:30 – ingresso 5 euro) e proseguirà con “Mohàbbat (Sull’Iran)”, performance finale della residenza artistica dell’iraniano Afshin Varjavandi per il progetto Sguardi Meridiani (domenica 16 aprile ore 20:30 – ingresso libero); “I musicanti: quattro amici in viaggio”, racconto d’attore dalla favola dei Fratelli Grimm con ombre, muppet e tante altre sorprese del Teatro Le Giravolte (domenica 23 aprile – ore 17:30 – ingresso 3 euro); “Don Giovanni – del limite e della finzione” da Don Juam ou le Festin de Pierre della Piccola Città Teatro di Napoli (giovedì 4 maggio ore 20:30 – ingresso 5 euro); “Storia di Bella” del Teatro le Forche, liberamente ispirato alla storia “La Penta mano-mozza” de “Lu Cunto De Li Cunti” di Gianbattista Basile (domenica 7 maggio ore 17:30 – ingresso 3 euro); “Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada” di La Mama Umbria International in collaborazione con Associazione Teude/Gruppo Piano B (venerdì 12 maggio ore 20:30 – ingresso 5 euro); “Ri-Fiuto” di Terrammare Teatro (domenica 14 maggio ore 17:30 – ingresso 3 euro); “Dio è salvo” di e con Giuseppe Guerrieri (venerdì 19 maggio ore 20:30 – ingresso libero), “Immigrant song – in ricordo di Thomas Sankara” della Scuola Sperimentale dell’attore di Pordenone (venerdì 26 maggio ore 20:30 – ingresso 5 euro) e “A sud della violenza”, performance finale della residenza artistica di Rakieta Kanazoe e Phylemon Ouedraogo per il progetto Sguardi Meridiani (domenica 28 maggio ore 20:30 – ingresso libero).