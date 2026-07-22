Festival Internazionale delle Arti, giovedì 23 luglio gran finale a Copertino con un Concerto per la pace. Ricordando il maestro Vessicchio

COPERTINO (Lecce) – Si conclude domani (giovedì 23 luglio, ore 21) Copertino il Festival Internazionale delle Arti, giunto alla sua quattordicesima edizione e ideato dal tenore salentino Salvatore Cordella; Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese per la sua capacità di coniugare alta formazione, spettacolo dal vivo, promozione dei giovani talenti, valorizzazione del territorio. Ad animare il Festival gli allievi dell’accademia “Germogli d’Arte”, fondata da Salvatore Cordella, artista di fama internazionale, insieme a musicisti, docenti e ospiti internazionali provenienti da differenti Paesi, tra cui gli studenti dell’Università di Sharjah (Dubai), dell’Università di Cluj-Napoca e giovani artisti provenienti da numerose città europee.

Prima la settimana di residenza internazionale di Cerfignano, poi domenica Minervino di Lecce, dove è andata in scena “Accademia in Festival”, concerto dedicato al grande repertorio lirico e cameristico con grandi ospiti musicali. Domani, invece, il gran galà lirico nel Giardino del Vescovo del Santuario di Santa Maria della Grottella, dove si terrà la serata “Sogno in arte”, momento clou dell’edizione 2026 del Festival dedicato ai valori della pace, dell’incontro tra culture e del ruolo universale dell’arte quale strumento di dialogo e speranza che sarà aperto da un ricordo del Maestro Peppe Vessicchio, per anni alla co-conduzione del Festival; protagonisti ancora una volta i solisti dell’accademia “Germogli d’Arte” e il Coro del Festival, direttore il Maestro Emanuela De Pietro, al pianoforte il Maestro Roberto Corlianò, con partecipazione straordinaria del tenore Salvatore Cordella e del violista Maestro Nico Ciricugno. Visual artist Hermes Mangialardo, presenta Stefania della Tomasa. Il Premio Internazionale delle Arti verrà invece consegnato al soprano Fatima Alhashmi e al maestro Salvatore Schembari, clarinettista; al soprano Alessandra Contaldo, invece, il Premio “Germogli d’arte” 2026. Ticket d’ingresso 15 euro, acquistabili al link https://www.eventbrite.com/e/1992749664891?aff=oddtdtcreator.

Il Festival Internazionale delle Arti è promosso dall’International Arts Company, associazione attiva dal 2012 nella produzione e diffusione di iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale; si avvale del patrocinio di Regione Puglia e dei Comuni di Santa Cesarea, Minervino di Lecce e Copertino.