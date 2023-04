Il Rally del Salento accende le emozioni del tricolore

Intervista esclusiva alla direttrice di Automobile Club di Lecce, Francesca Napolitano per parlare del Rally del Salento edizione 2023.

Col direttore responsabile del Corriere Salentino Flavio De Marco, si trattano le tematiche legate ai preparativi e alle novità di questa edizione.

Per l’appuntamento che si disputerà l’ultimo fine settimana di maggio, con partenza e arrivo a Lecce, e con tre Prove Speciali e la superprova spettacolo in programma sulle strade del tacco d’Italia, sfrecceranno i protagonisti del Campionato Italiano Rally Asfalto ed i più forti equipaggi di Puglia faranno sentire forte, come sempre, la loro presenza. La serie, che muoverà i suoi primi passi dall’Arena di Verona il prossimo 20 aprile, si preannuncia più agguerrita che mai, con il fior fiore del rallysmo italico pronto a darsi battaglia. Il Rally del Salento 2022 è stata una edizione al cardiopalmo con diversi equipaggi che non si sono risparmiati nel fronteggiarsi con distacchi spesso centesimali. A vincere, su una Skoda Fabia Evo, sono stati il romagnolo Simone Campedelli e il siciliano Gianfranco Rappa. Gli equipaggi salentini hanno lasciato il loro segno: il ruffanese Francesco Rizzello in coppia con il casaranese Fernando Sorano, hanno vinto una prova speciale e si sono permessi il lusso di portare la loro Skoda Fabia R5 al quinto posto della classifica generale. Quello dei due alfieri della scuderia Salentomotori è stato un risultato davvero encomiabile. A ridosso della Top Ten, dopo diverse disavventure hanno concluso – sempre a bordo di una Skoda Fabia R5 – il driver di Sannicola Maurizio Di Gesù e la campobassana Martina Iacampo. Davvero sorprendente è stato il risultato del giovane leccese, Riccardo Pisacane figlio del noto pilota Ivan Pisacane, che, coadiuvato dall’altro figlio d’arte Gianmarco Potera, di Castromediano, con la piccola Peugeot 208 Rally 4 ha fatto tremare vetture ben più potenti e ha concluso al dodicesimo posto. Anche quest’anno le premesse per vivere un’edizione da sogno e tifare i beniamini di casa ci sono tutte, l’appuntamento è fissato per il 26 e 27 maggio, parola d’ordine: non mancare!

Link Sponsorizzato