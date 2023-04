La stagione influenzale non è finita in tutte le regioni: in Puglia sono un ritirata i virus influenzali, ecco quelli più diffusi

PUGLIA – Nel primo anno senza mascherine, quando ormai sta per arrivare maggio, la stagione influenzale non è ancora finita. Tra i virus riscontrati, i più presenti erano Rhinovirus (6,8%), Adenovirus (6,4%), virus Parainfluenzali (5,6%), SarsCoV2 (4,7%). Comunque la discesa dei casi prosegue, ma molto a rilento, soprattutto al nord. Nella scorsa settimana, secondo il Rapporto Epidemiologico InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, 251mila italiani sono stati messi a letto da sindromi simil-influenzali, appena 15 mila in meno rispetto alla settimana precedente. Il numero totale di contagi dall’inizio della stagione è vicino ai 14 milioni. Secondo il report, nella settimana tra il 17 e il 23 aprile si sono registrati in media 4,26 casi di sindromi simil-influenzali ogni mille abitanti. Ancora i più colpiti sono i bambini sotto i 4 anni, con un’incidenza quasi tripla (12,58 casi per mille) rispetto alla media della popolazione.

Tra le Regioni, sono uscite dalla stagione influenzale – scendendo sotto la soglia basale dei casi – Valle d’Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. “Questa settimana si osserva una

diminuzione del tasso di incidenza di casi di Covid 19 nel

nostro Paese che si fissa a 39 casi per 100mila abitanti – spiega il direttore della Prevenzione del

ministero della Salute, Gianni Rezza – Per quanto riguarda l’Rt c’è una lieve tendenza all’aumento: siamo a 1,08 quindi di poco al di sopra della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 4,7% e all’1%, quindi stabile rispetto alla scorsa settimana. Quindi, tutto sommato abbiamo una situazione di sostanziale stabilità che non presenta alcun elemento di criticità”.