“Le comunità energetiche rinnovabili”, workshop organizzato dal Gal Valle della Cupa

Grande attesa per il workshop organizzato dal Gal Valle della Cupa in collaborazione con il Comune di Trepuzzi dal titolo “Le comunità Energetiche Rinnovabili (CER): nuove opportunità per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni nell’era della transizione energetica”. L’incontro si svolgerà lunedì 17 aprile alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del comune di Trepuzzi. L’evento sarà introdotto dal consigliere comunale del comune di Trepuzzi con delega alle attività produttive dott. Alessandro Capodieci.

Saranno presenti il sindaco di Trepuzzi On. Avv. Giuseppe Taurino, il presidente del consiglio comunale Anna Maria Capodieci, il dott. Salvatore Sanghez presidente del GAL Valle della Cupa ed Alessio Greco Assessore al PNRR del Comune di Trepuzzi. Interverranno personalità e professionisti esperti del settore come l’Ing. Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, l’Ing. Pompilio Assenzio e l’Ing. Antonio Perrone tecnici con decennale esperienza nel settore delle energie rinnovabili e il Dott. Francesco Monticchio esperto di strategie aziendali.

Il workshop nasce per dare le risposte ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni sulle opportunità create dalla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in un momento storico caratterizzato da una veloce transizione energetica cioè il passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili.