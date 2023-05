Al via Expojob a Miggiano: oltre 700 posti di lavoro, 122 aziende, 60 ospiti

Centoventidue aziende partecipanti, oltre 700 posti di lavoro, 60 ospiti, 15 laboratori e masterclass, 14 convegni, seminari, dialoghi e lectio, ma anche tre esibizioni artistiche. Al suo debutto, si presenta così “ExpoJob-Lavoro Economie Territori”, la prima fiera dedicata al mercato del lavoro nella provincia di Lecce e nell’intera Puglia. È organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, Agenzia per le politiche attive del Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e Anpal Servizi.

In mattinata, la presentazione del programma alla stampa, presso la sala conferenze della Regione Puglia, in viale Aldo Moro, a Lecce: la fiera sarà ospitata nel quartiere fieristico di Miggiano, con apertura giovedì 18 maggio dalle ore 16. I colloqui con le aziende in cerca di personale, come anche le altre attività in calendario, si terranno anche venerdì 19 e sabato 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. In tutte e tre le giornate, inoltre, dopo le 20 si darà il via a “Il dopolavoro/Musica-cibo-talk” con apericena, concerti, dj set e conversazioni.

Link Sponsorizzato

«Con ExpoJob – ha spiegato il sindaco di Miggiano, Michele Sperti – sperimenteremo approcci e linguaggi diversi per avvicinare tutti, anche i più disillusi, alle politiche attive del lavoro. Sono convinto che gli enti locali possano e debbano fare la propria parte per riportare al centro dell’attenzione il tema cruciale dell’occupazione, creando sinergie concrete con tutti gli attori – istituzionali, imprenditoriali e sociali – del territorio. In un’epoca di profonde trasformazioni e di plurime ‘transizioni’, i Comuni sono chiamati a non subire passivamente ciò che accade, ma a riscoprire il loro protagonismo anche su questo fronte. Per citare uno degli ultimi interventi di Papa Francesco, “il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi”. I sindaci sono i primi a rendersene conto. È per questo che, con la mia amministrazione, ho sentito il dovere di dare anche il contributo della mia città».

Link Sponsorizzato

«L’obiettivo di ExpoJob è complesso ma chiaro – ha aggiunto Luigi Mazzei, dirigente U.O.Coordinamento Servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia – e tutti i centri per l’impiego della provincia sono in campo per raggiungerlo: facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; favorire l’inserimento lavorativo di disoccupati, inoccupati, neet e lavoratori cosiddetti “svantaggiati”; stimolare l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; promuovere le opportunità della formazione e riqualificazione professionale; implementare le azioni di orientamento al lavoro anche coinvolgendo le scuole nonché nutrire una cultura sana del lavoro e dell’impresa. Una sfida alta, che vede l’impegno collettivo e il protagonismo plurale del territorio, ad ogni livello».

A partecipare alla conferenza stampa anche Vito Genco, presidente di Mestieri Puglia Agenzia per il Lavoro, per presentare il progetto “PUNTO ACAPO-Nodo Terre di Leuca” dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, vincitore dall’avviso pubblico “Punti Cardinali. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, progetto nel quale rientra anche la tre giorni della fiera.

“ExpoJob-Lavoro Economie Territori” gode dei patrocini di Presidente della Giunta Regionale, Provincia di Lecce, Università del Salento, Ordine degli Avvocati della provincia di Lecce, Ordine dei giornalisti della Puglia, Ordine degli assistenti sociali della Puglia, Ordine dei consulenti del lavoro di Lecce, Ordine de dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce. Inoltre, conta sul partenariato di Confindustria, Coldiretti, Cna, Api, Claai, FedImprese, Federaziende, Federterziario, Fai Impresa.

Le aziende partecipanti e i profili professionali ricercati

Dalle multinazionali alle medie e piccole aziende del territorio, dalle agenzie per il lavoro alle reti per la mobilità in Italia e all’estero: sono le realtà in cerca di lavoratori per coprire oltre 700 posizioni aperte in tutti i settori professionali.

A occupare le postazioni dei colloqui sono aziende del calibro di Deghi, Lidl Italia, Links Management and Technology, Tecnomat, Cnh Industrial, Martinucci, Fondazione Le Costantine, Itaco Consorzio Stabile, Leo Costruzioni, Ediliziacrobatica, Gravili, Gi Group, Randstad Italia, Humangest, Orienta, Openjobmetis, Smartjob, Etjca spa e tantissime altre, 122 in totale.

Tra i vari profili ricercati, spiccano quelli del settor Itc, come anche degli amministrativi e degli addetti alla contabilità, dei social media manager, degli addetti allo sviluppo dell’e-commerce, degli ingegneri gestionali, degli addetti alla progettazione. In ambito sanitario si cercano logopedisti, terapisti, educatori, psicologi, fisioterapisti, infermieri, oss, audioprotesisti, badanti. Altre figure molto richieste sono quelle di saldatore, ingegnere, geometra, muratore, carpentiere, ma anche autisti, magazzinieri, addetti alle vendite, macellai, cassieri. Folta la richiesta di braccianti agricoli, come anche di operai del calzaturiero, in particolare orlatori. Nell’artigianato, vi sono offerte per sarta rifinitrice tessitrice, operai di luminarie, falegnami, addetti alla stampa, addetti alla lavorazione della vetroresina.

Nel turismo spuntano le ricerche per massaggiatori, guide subacquee, skipper, ma anche per tourism designer, lead auditor halal e islamic tourist expert, figure preziose per il circuito turistico dal Medio Oriente. A queste si aggiungono quelle per baristi, chef, camerieri, autisti, governanti, receptionist, lavapiatti, addetti alle pulizie, tuttofare.

Gli ospiti e gli eventi di ExpoJob-Lavoro Economie Territori

Una tre giorni intensa quella di ExpoJob, con lo svolgimento in contemporanea di numerose attività, destinate a target differenziati. Diversi gli ospiti d’eccezione, tra cui Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce; Antonio Sergio Filograna, patron di Leo Shoes; Sonia Ostrica, responsabile nazionale pari opportunità Uil; Vincenzo Ferrante, professore di Diritto del Lavoro presso l’Università Cattolica di Milano; Delio Miotti, consigliere scientifico SVIMEZ; Alberto Paglialunga, Ceo di Deghi Spa, che in chiusura della fiera sarà intervistato da Danilo Lupo, giornalista La7.

Si comincia giovedì 18 maggio , a partire dalle ore 16, con un tris di laboratori su come sostenere al meglio un colloquio di lavoro, come si fa ricerca attiva di lavoro e come (non) scrivere un curriculum. Dalle 16.30 alle 17.30, nel Job Cafè la prima conversazione sul tema della transizione ecologica assieme a Fabio Garrisi, direttore Consorzio Sale della Terra. A seguire, sarà presentato il bando call for ideas “Cerchiamo idee per l’Innovazione tecnologica nel Welfare” in occasione dei 25 anni di impresa sociale di MERIDIA, con premi dai 2mila ai 5mila euro (qui tutte le info). Dalle 18 alle 20, il convegno istituzionale “IL FUTURO DEL LAVORO: IL PROTAGONISMO DEI TERRITORI”, moderato dal giornalista di AntennaSud Paolo Franza, con Michele Sperti, sindaco di Miggiano; Luigi Mazzei, dirigente U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito di Lecce Arpal Puglia; Biagio Raona, presidente Unione dei Comuni Terra di Leuca; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Mons. Vito Angiuli, vescovo Diocesi di Ugento; Claudia Sunna, delegata del rettore Università del Salento; Sebastiano Leo, assessore a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Regione Puglia.

Si chiude, dopo le 20, con “Il dopolavoro”: apericena, dj set Michele D’Elia e guest, talk con Giuseppe Ruggieri, responsabile commerciale Consorzio Mestieri Puglia ed esperto di politiche attive del lavoro.

Venerdì 19 maggio , dalle 9 alle 12, si terrà il seminario, accreditato presso l’Ordine dei giornalisti, “LA MAFIA IMPOVERISCE L’ECONOMIA: L’OCCUPAZIONE COME ARGINE”, in occasione dei quarant’anni di Sacra Corona Unita. Valentina Murrieri, giornalista Lecceprima.it, introdurrà le relazioni di Serena Fasiello, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti; Simona Pisanelli, professoressa di Storia del pensiero economico-economia e crimine Università del Salento; don Lucio Ciardo, segretario generale Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”; Brizio Candelieri, direzione regionale FAI-Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane; Erasmo Marinazzo, giornalista de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”. Conclusioni affidate a Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce.

Durante la mattinata, inoltre, si terranno diversi laboratori, tra cui “Costruisci il tuo lavoro” con metodologia Lego Serious Play, utilizzando i famosi mattoncini Lego, e “Coltivare il talento per trovare lavoro”, masterclass in music production con il musicista e produttore Michele D’Elia. Nel Job Café, alle 11.30, si avrà “Un caffè con…Ufficio integrazione disabili e Dsa UniSalento” con la referente Paola Martino e con Emanuela Ingusci, delegata all’orientamento e consuling UniSalento e direttrice del Master in “Diversity and Disability Management”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 20, il padiglione del dialogo ospiterà “PARITÀ E TRASPARENZA SALARIALE, ANCHE NELLE OFFERTE DI LAVORO, ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA”, seminario accreditato presso gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro. Saranno presenti i rispettivi presidenti, Antonio De Mauro e Antonio Lezzi, e si alterneranno le relazioni di Fernando Caracuta, avvocato del Foro di Lecce; Vincenzo De Michele, avvocato del Foro di Foggia; Nicola Delle Donne, presidente reggente Confindustria Lecce; Antonio Sergio Filograna, imprenditore e fondatore Leo Shoes srl; Sonia Ostrica, coordinatrice nazionale Pari Opportunità Uil. Le conclusioni spetteranno a Vincenzo Ferrante, professore ordinario di Diritto del lavoro Università Cattolica di Milano e direttore del Centro europeo di Ricerca in diritto del lavoro e Relazioni industriali.

In contemporanea, si svolgeranno diversi laboratori e, alle 16.30, nel Job Cafè, il dialogo sulla transizione demografica accoglierà le riflessioni di Danilo Conte, Consorzio Emmanuel, e Franco Lacarra, consulente sulle Politiche Attive del Lavoro e già direttore del Job Centre Porta Futuro Bari. Il padiglione delle arti, invece, dalle 18.15 alle 19.45 accoglierà “ARTE E CULTURA UGUALE LAVORO”, focus sull’occupazione nel settore delle arti, della cultura e dello spettacolo, tra tradizione e sperimentazioni, prospettive e criticità. La conversazione, che sarà stimolata dal direttore di quiSalento Dario Quarta, vedrà la partecipazione di Antonio Castrignanò, musicista e compositore; Georgia Tramacere, Teatri Koreja; Graziano Cennamo, presidente PugliArmonica; Michele D’Elia, musicista e produttore; Roberto Esposito, pianista; Davide Barletti, regista.

Dalle ore 20, al via “Il dopolavoro” con apericena e la musica dei The Blues Bros Band – Tribute The Blues Brothers.

Nella giornata di sabato 20 maggio , dalle 9 alle 13, si terrà il convegno “DEMOGRAFIA, LAVORO, MIGRAZIONI”, accreditato presso gli Ordini dei giornalisti e degli Assistenti sociali della Puglia, focus su come l’emorragia demografica condiziona il mercato del lavoro e sull’incidenza del fenomeno migratorio. Nell’occasione, Delio Miotti, consigliere scientifico SVIMEZ, presenterà i dati sull’andamento demografico nel Mezzogiorno, in Puglia e nel Salento in particolare e sulla prospettiva relativa alla popolazione attiva. Ne discuteranno, poi, Valentina Farina, vicepresidente Ordine Assistenti Sociali; Fulvio Colucci, giornalista “La Gazzetta del Mezzogiorno”; Angelo Salento, professore Sociologia Economica e del Lavoro Università del Salento; Monica McBritton, professoressa associata Diritto del Lavoro Università del Salento; Enrico Cafiero, avvocato Osservatorio Diritto del Lavoro e della Previdenza. Conclusioni affidate ad Angelo Silvestri, coordinatore operativo nazionale Direzione Territori – Responsabile territoriale Puglia e Basilicata ANPAL Servizi.

In contemporanea, si svolgeranno i laboratori e nel Job Cafè, alle 11.15, “Un caffè con…Sistema Its Puglia”, durante il quale le opportunità dell’istruzione tecnica superiore emergeranno dal dialogo tra Daniela Talà, Anpal Servizi, e i presidenti dei sette Its pugliesi: Lucia Scattarelli, (ITS Meccatronico “Antonio Cuccovillo”), Vito Savino (ITS Agroalimentare), Giuseppa Antonaci (ITS Turismo), Antonio Ficarella (ITS Aerospazio), Silvio Busico, (ITS Logistica), Luciano Barbetta (ITS Moda), Euclide della Vista (ITS Apulia Digital Maker).

Il pomeriggio del 20 maggio si aprirà, alle 16, nel Job Cafè, con un talk sulla transizione digitale e i nuovi profili professionali assieme a Fulvio Gaudioso, head of B2B&Partnerships Aulab srl, e vedrà lo svolgimento di diverse attività laboratoriali. Nel padiglione del dialogo, alle 17, si terrà “MASSIMO D’ANTONA, TEMPO PRESENTE”, omaggio al giuslavorista: la lectio magistralis di Vincenzo Bavaro, professore ordinario di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bari “A.Moro”, ripercorrerà l’attualità del pensiero di D’Antona nel 24esimo anniversario del suo assassinio.

Alle 17.30, poi, sarà presentato “FUTURO PROPRIO: I CENTRI PER L’AUTO-IMPIEGO”, progetto di Arpal Puglia e Puglia Sviluppo per l’attivazione di sportelli per la consulenza e l’accompagnamento alla creazione d’impresa nei centri per l’impiego. Saranno presenti Giuseppe Piccinni, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce; i dirigenti U.O. Coordinamenti Servizi per l’Impiego Arpal Puglia Luigi Mazzei (A.t. Lecce), Claudia Claudi (A.t. Brindisi-Taranto), Valentina Elia (A.t. Bari), Eleonora De Giorgi (A.t. Foggia-Bat); Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia.

Alle ore 19, la chiusura della prima edizione di ExpoJob con “CHE IMPRESA!IL FENOMENO DEGHI”: Danilo Lupo, giornalista La7, intervisterà Alberto Paglialunga, ceo Deghi spa: si ripercorreranno le radici, i valori, la lungimiranza di un’impresa nata in un garage della provincia di Lecce e diventata leader dell’e-commerce italiano ed europeo. Un’azienda che ha deciso di crederci, restare e investire nel territorio in cui è nata e che continua a parlare alla prima persona plurale, “noi, i ragazzi DEGHI”.

Seguirà in serata il concerto “EXPOYOUNG – Dalle scuole per il lavoro”, con le band di liceo “F. Capece” di Maglie, liceo “L. Da Vinci” di Maglie, liceo “G. Comi” di Tricase, Iiss “G. Salvemini” di Alessano e orchestra Iiss “E. Giannelli” di Parabita. Sul palco anche Ester Del Popolo, cantante, ed Elisa Carbone, danzatrice.

I luoghi e i servizi di ExpoJob-Lavoro Economie Territori

Il quartiere fieristico di Miggiano sarà suddiviso in undici aree tematiche. In cinque padiglioni saranno ospitate 52 postazioni di aziende che effettueranno i colloqui con i candidati (qui il calendario delle turnazioni). Nel padiglione “Inclusion ExpoJob” sarà concentrata la gran parte delle aziende con scoperture ai sensi della l. 68/99: qui l’Ufficio Collocamento mirato disabili fornirà consulenza e orientamento a persone con disabilità, appartenenti a categorie protette e lavoratori “svantaggiati” mentre l’Università del Salento presenterà le opportunità di alta formazione e i servizi dedicati. Nel padiglione del dialogo si svolgeranno convegni istituzionali, seminari accreditati presso gli ordini professionali, lectio magistralis, talk. Nelle due piazzette dei servizi per il lavoro e le imprese si troveranno gli sportelli e i presidi di Arpal Puglia, Rete Eures, Antenna Eurodesk, Consorzio Mestieri Puglia, Fondazione “Mons. De Grisantis”, Sistema Its Puglia, Confindustria Api, Claai, Federaziende, Federterziario e Fai Impresa. Il padiglione delle arti è un centro di produzione musicale che in occasione della fiera accoglierà masterclass, laboratori e confronti, finalizzati a promuovere il lavoro e le imprese in ambito artistico e culturale. Infine, il Job café è il punto ristoro, luogo strategico di incontro per conversazioni smart e laboratori con format innovativi. Ogni sera, a partire dalle 20, si trasformerà in spazio versatile per giovani e non, ospitando “Il dopolavoro/Musica-cibo-parole”, con la direzione artistica del musicista Michele D’Elia.