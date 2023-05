Expojob: oltre 700 posti di lavoro focus su territori-mafia-diritti

MIGGIANO – Prenderà il via domani a Miggiano la prima edizione di ExpoJob. 122 aziende sosterranno colloqui di lavoro con chi vorrà candidarsi. Il programma dei primi due giorni Tutto pronto per l’avvio di “ExpoJob-Lavoro Economie Territori”: domani pomeriggio, alle 16, il quartiere fieristico di Miggiano aprirà i battenti per accogliere la prima fiera dedicata al mercato del lavoro della provincia di Lecce, organizzata da Comune di Miggiano e Arpal Puglia, Agenzia per le politiche attive del Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e Anpal Servizi (qui puoi scaricare la brochure: https://drive.google.com/file/d/1DNIymMFSxVjnIsnJeERADRasFx3RpjK8/view). L’evento, che proseguirà fino a sabato sera e ad ingresso libero e gratuito, vedrà la partecipazione di 122 aziende che sono alla ricerca di oltre 700 lavoratori. Domani, dalle 16 alle ore 20, in cinque padiglioni saranno ospitate le postazioni per i colloqui di lavoro. Nel padiglione “Inclusion ExpoJob”, sarà concentrata la gran parte delle aziende con scoperture ai sensi della l. 68/99: qui l’Ufficio Collocamento mirato disabili fornirà consulenza e orientamento a persone con disabilità, appartenenti a categorie protette e lavoratori “svantaggiati”. Nelle due piazzette dei servizi per il lavoro e le imprese si troveranno gli sportelli e i presidi di Arpal Puglia, Rete Eures, Antenna Eurodesk, Consorzio Mestieri Puglia, Fondazione “Mons. De Grisantis”, Università del Salento, Sistema Its Puglia, Confindustria Api, Claai, Federaziende, Federterziario e Fai Impresa. La stessa organizzazione, anche con aziende diverse per rispettare il criterio della rotazione, sarà ripetuta venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre dopo le 20 prenderà il via “Il dopolavoro/Musica-cibo-talk” con apericena, concerti, dj set e conversazioni.

Il programma della giornata di apertura Apertura, dunque, giovedì 18 maggio, alle ore 16, con i tre laboratori “Speaking corner: prepararsi a un colloquio di lavoro”, “Dove e come cercare (e trovare) lavoro” e “Curriculum, cosa (non) fare”. Dalle 16.30 alle 17.30, nel Job Cafè la prima conversazione sul tema della transizione ecologica con Marilena Resta, learning designer Meridia Formazione, e Fabio Garrisi, direttore Consorzio Sale della Terra. A seguire, sarà presentato il bando call for ideas “Cerchiamo idee per l’Innovazione tecnologica nel Welfare” in occasione dei 25 anni di impresa sociale di MERIDIA, con premi dai 2mila ai 5mila euro (qui tutte le info).

Dalle 18 alle 20, il convegno istituzionale “IL FUTURO DEL LAVORO: IL PROTAGONISMO DEI TERRITORI”, moderato dal giornalista di AntennaSud Paolo Franza, con Michele Sperti, sindaco di Miggiano; Luigi Mazzei, dirigente U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambito di Lecce Arpal Puglia; Biagio Raona, presidente Unione dei Comuni Terra di Leuca; Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce; Mons. Vito Angiuli, vescovo Diocesi di Ugento; Claudia Sunna, delegata del rettore Università del Salento; Sebastiano Leo, assessore a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Regione Puglia. Si chiude, dopo le 20, con “Il dopolavoro”: apericena, dj set Michele D’Elia e guest, talk con Giuseppe Ruggieri, responsabile commerciale Consorzio Mestieri Puglia ed esperto di politiche attive del lavoro.

Il programma della seconda giornata La seconda giornata, quella di venerdì 19 maggio, si aprirà alle 9 con il seminario, accreditato presso l’Ordine dei giornalisti, “LA MAFIA IMPOVERISCE L’ECONOMIA: L’OCCUPAZIONE COME ARGINE”, in occasione dei quarant’anni di Sacra Corona Unita. Valentina Murrieri, giornalista Lecceprima.it, introdurrà le relazioni di Serena Fasiello, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti; Simona Pisanelli, professoressa di “Economia e crimine: storia e teorie” presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia Università del Salento; don Lucio Ciardo, segretario generale Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”; Brizio Candelieri, direzione regionale FAIComunicato stampa Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane; Erasmo Marinazzo, giornalista de “Il Nuovo Quotidiano di Puglia”. Conclusioni affidate a Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce. Durante la mattinata, inoltre, si terranno cinque diversi laboratori: dalle 9 alle 11, “Costruisci il tuo lavoro” con metodologia Lego Serious Play, utilizzando i famosi mattoncini Lego, assieme a Cinzia Gangale, coach e facilitatrice certificata Lego (dai 5 ai 20 partecipanti, su prenotazione scrivendo a comunicazione.lecce@arpal.regione.puglia.it); dalle 10 alle 10.50 e dalle 11 alle 11.50, “Coltivare il talento per trovare lavoro”, masterclass in music production con il musicista e produttore Michele D’Elia (massimo 15 partecipanti su prenotazione scrivendo a comunicazione.lecce@arpal.regione.puglia.it); dalle 9 alle 10 “Pov: io che mi oriento nel mondo del lavoro” e dalle 10.30 alle 12 “Curriculum, cosa (non) fare” assieme agli operatori Arpal Puglia (massimo 20 partecipanti); dalle 9 alle 10 “Match point: dove ricercare lavoro e chi può aiutarti” con Vito Genco e Antonino Abbaleo di Consorzio Mestieri Puglia (massimo 15 partecipanti). Nel Job Café, alle 11.30, si avrà “Un caffè con…Ufficio integrazione disabili e Dsa UniSalento” con la referente Paola Martino e con Emanuela Ingusci, delegata all’orientamento e consuling UniSalento e direttrice del Master in “Diversity and Disability Management”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 20, il padiglione del dialogo ospiterà “PARITÀ E TRASPARENZA SALARIALE, ANCHE NELLE OFFERTE DI LAVORO, ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA”, seminario accreditato presso gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro. Saranno presenti i rispettivi presidenti, Antonio De Mauro e Antonio Lezzi, e si alterneranno le relazioni di Fernando Caracuta, avvocato del Foro di Lecce; Vincenzo De Michele, avvocato del Foro di Foggia; Nicola Delle Donne, presidente reggente Confindustria Lecce; Antonio Sergio Filograna, imprenditore e fondatore Leo Shoes srl; Sonia Ostrica, coordinatrice nazionale Pari Opportunità Uil. Le conclusioni spetteranno a Vincenzo Ferrante, professore ordinario di Diritto del lavoro Università Cattolica di Milano e direttore del Centro europeo di Ricerca in diritto del lavoro e Relazioni industriali. In contemporanea, si svolgeranno tre laboratori: dalle 16.30 alle 17.30 “Speaking Corner: prepararsi a un colloquio di lavoro” con Mariangela Minore, Hr Recruiting di Mestieri Puglia (massimo 15 partecipanti); dalle 16.30 alle 17.30 “Dove e come cercare (e trovare) lavoro” e dalle 18 alle 19.30 “Curriculum, cosa (non) fare” assieme agli operatori Arpal Puglia (massimo 20 partecipanti). Inoltre, alle 16.30, nel Job Cafè, il dialogo sulla transizione demografica accoglierà le riflessioni di Danilo Conte, Consorzio Emmanuel, e Franco Lacarra, consulente sulle Politiche Attive del Lavoro e già direttore del Job Centre Porta Futuro Bari. Il padiglione delle arti, invece, dalle 18.15 alle 19.45 accoglierà “ARTE E CULTURA UGUALE LAVORO”, focus sull’occupazione nel settore delle arti, della cultura e dello spettacolo, tra tradizione e sperimentazioni, prospettive e criticità. La conversazione, che sarà stimolata dal direttore di quiSalento Dario Quarta, vedrà la partecipazione di Antonio Castrignanò, musicista e compositore; Georgia Tramacere, Teatri Koreja; Graziano Cennamo, presidente PugliArmonica; Michele D’Elia, musicista e produttore; Roberto Esposito, pianista; Davide Barletti, regista. Dalle ore 20, al via “Il dopolavoro” con apericena e la musica dei The Blues Bros Band – Tribute The Blues Brothers.