Il Gruppo LUBE sempre più forte in Puglia. Nuovo Store CREO Kitchens a Copertino

COPERTINO – Il Gruppo LUBE continua a crescere, rafforzando la propria presenza in Puglia, con l’inaugurazione del nuovo store CREO a Copertino, in provincia di Lecce.

L’inaugurazione è prevista per il 12 maggio alle ore 18:00. Il taglio del nastro avverrà alla presenza delle autorità politiche, religiose e delle forze dell’ordine locali. Per tutta la settimana iniziative e promozioni uniche dedicate a tutta la clientela.

Il nuovo Store CREO Kitchens di 300 mq è caratterizzato da un concept innovativo, moderno e all’avanguardia, personale altamente qualificato assisteranno i clienti nella scelta tra l’ampia gamma di modelli.

In esposizione un’ampia rappresentanza degli ultimi modelli di cucine CREO KITCHENS come l’immancabile la Tablet Wood dove il calore dell’impiallacciato “ad eccimeri ” si abbina alla freschezza delle ante laccate UV lucide. Tinte delicate e armoniose; dove il living è perfettamente inserito nella composizione con soluzioni al passo con i tempi come il nuovo piano estraibile “SKIP-L” della serie GENIUS-K.

Presente anche il modello Contempo, la cucina dallo stile contemporaneo romantica e raffinata, capace di adattarsi a qualunque spazio e soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Ama la tradizione e adora l’innovazione, passato e presente fanno parte del suo mondo e sta alla personalità di chi la sceglie far emergere un aspetto piuttosto che un altro, il suo charme si riconosce in ogni caso. Immancabili le cucine Smart, Jey Feel, Grace e Kyra.

Una squadra composta da 3 addetti qualificati offrirà ai clienti diversi servizi tra cui consulenza, progettazione d’interni, consegna e montaggio gratuiti.

Questa nuova apertura rappresenta un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube, nello store CREO di Copertino, in Puglia, il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto unica, sicura e di un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

Creo Store Copertino

Indirizzo: Via Tenente Colaci 36 – 73043 Copertino (LE)

Telefono: +39 392 9132916

Sito internet ed indirizzo email:

Mail: creocopertino@lubestorenovoli.it

Sito web: https://lubestorenovoli.it/cucine-moderne-creo-kitchen-copertino/

Facebook: https://www.facebook.com/creostorecopertino

Instagram: https://www.instagram.com/creostorecopertino/

