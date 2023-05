Lecce, Giorgio Pala insiste sulle primarie e non è esclusa la corsa con un terzo polo, come fece Delli Noci. Fase di stallo nel centrodestra

LECCE – Giorgio Pala resta l’incognita di un centrodestra che si professa unito: un rebus che si unisce a quello della scelta del candidato sindaco. Nessun consigliere può essere sottovalutato dopo la doccia fredda che Alessandro Delli Noci fece fare a tutta la sua ex coalizione 6 anni fa, quando cambiò il destino politico della città candidandosi con una terza coalizione e poi alleandosi ai ballottaggi con Salvemini. Era il 2017 e gli scontri interni per la scelta del candidato sindaco fecero andare quest’ultimo sotto alle liste (il giornalista RAI prestato alla politica, Mauro Giliberti, prese meno voti della somma dei suoi candidati e ne venne fuori un’ “anatra zoppa”, con Salvemini che si affermò al ballottaggio): fu l’inizio della fine per chi governava da decenni la città. Oggi, Giorgio Pala chiede le primarie, consultazioni che sono state a dir poco disastrose per il centrodestra, qualche anno fa. Dunque, con i “no” arrivati da autorevoli esponenti della cosiddetta società civile il centrodestra è piombato in una situazione di stasi. Pala ha già avviato degli incontri pubblici che sembrano la fase embrionale della discesa in campo di una terza lista.

“È innegabile l’affermazione del centrosinistra alle ultime elezioni comunali, il cosiddetto laboratorio o campo largo, in Puglia, si conferma vincente, in controtendenza al dato nazionale nel quale risulta la buona tenuta della coalizione di governo – dichiara Giorgio Pala, consigliere di opposizione – Più di qualcuno troppo frettolosamente aveva dato il civismo per finito, come un capriccio passato di moda, sbagliando enormemente. Il civismo risulta essere ancora determinante, non potrebbe essere altrimenti laddove c’è un competitor litigioso e spaccato all’interno. Quello che è accaduto a Brindisi infatti sembra essere l’anticamera di ciò che accadrà a Lecce il prossimo anno, con la differenza sostanziale che il centrosinistra parrebbe presentarsi compatto, mentre nel centrodestra ancora latitano programma e candidato sindaco”. Sulla compattezza del centrosinistra, però, il consigliere si sbaglia: a Brindisi sono compatti il Pd e M5S, che hanno abbandonato il primo cittadino uscente per far correre un candidato sindaco pentastellato.

La sinistra brindisina si è spaccata, dunque, perché quella più radicale (inclusi i Verdi) sosteneva l’ex sindaco Rossi, che perso il sostegno dei partiti più consistenti della sinistra, non è riuscito ad andare oltre al 10%. Pala insiste sulle primarie, nel silenzio generale della coalizione di cui ancora fa parte: “Per questo credo e rilancio le primarie, unico mezzo con il quale si potrà scegliere democraticamente e sarà possibile cementare una coalizione, eliminando pregiudizi e veti che purtroppo hanno caratterizzato le scelte in passato ed ancora influiscono sul presente. C’è tanta voglia di cambiamento, di volti nuovi: lo si è realizzato pochi giorni fa in quei Comuni nei quali si è avuto il coraggio di puntare finalmente su una nuova classe dirigente. Nonostante i numerosi segnali da me lanciati sull’urgenza di esprimere il candidato sindaco, le risposte tardano ad arrivare: il centrodestra latita, si defila , seguendo purtroppo un copione già visto tante altre volte. A buon intenditor…”.