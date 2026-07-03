Nome falso e tutto l’equipaggio in nero: yacht sequestrato a Otranto

OTRANTO (Lecce) – Sembrava un normale passaggio di una splendida imbarcazione nelle acque del Salento, e invece nascondeva una fitta rete di irregolarità. Un grande yacht di lusso, che batteva bandiera straniera, è stato fermato e sequestrato in mare aperto dagli uomini della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Otranto.

A far scattare i sospetti dei finanzieri è stato un dettaglio che non quadrava. Guardando la poppa dello yacht, il nome della barca stampato sullo scafo era diverso da quello registrato sui documenti ufficiali, e non coincideva nemmeno con il nome trasmesso dall’AIS, il sistema satellitare che traccia le rotte delle imbarcazioni per evitare collisioni. In pratica, lo yacht navigava con un’identità falsa.

Questa scoperta ha innescato un vero e proprio effetto domino. Poiché il nome sulla fiancata era taroccato e non corrispondeva ai dati del vero proprietario, anche la polizza assicurativa è risultata completamente nulla. Viaggiare senza una copertura valida in mare è un rischio enorme, e per questo i militari hanno fatto scattare immediatamente il sequestro amministrativo della barca.

Le sorprese peggiori, però, sono arrivate controllando chi c’era a bordo. I finanzieri hanno scoperto che i tre membri dell’equipaggio, compreso il comandante, tutti italiani, stavano lavorando completamente in nero, senza contratti, tutele né coperture per la sicurezza. Una violazione talmente grave che le Fiamme Gialle hanno chiesto il blocco immediato dell’attività commerciale legata allo yacht.

La vicenda è finita sul tavolo della Procura della Repubblica di Lecce.

Il proprietario e il comandante sono stati denunciati per aver utilizzato un contrassegno di identificazione falso. Come previsto dalla legge, i due indagati sono da ritenersi innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.