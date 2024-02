Giovedì la presentazione di “Controluce”, il nuovo romanzo di Maria Pia Romano edito da Besa

Giovedì 29 febbraio alle 18.30 “Controluce”, il nuovo romanzo di Maria Pia Romano edito da Besa, comincia il suo viaggio dalla storica Libreria Palmieri di Lecce.

Dialoga con l’autrice Daniela Palmieri.

Sono previste una serie di presentazioni in Puglia, a partire da fine mese: 1 marzo Biblioteca Vergari a Nardò, 9 marzo Biblioteca Iurlo a Bari, 14 marzo Rassegna Spazi Culturali del Comune di Gallipoli, 21 marzo Fondo Verri a Lecce, 22 marzo Biblioteca Comunale Leverano a cura di Libreria Tra Le Righe.

Una pittrice che dipinge le onde e uno scienziato che studia l’aria si ritrovano a distanza di molti anni.

Dopo un periodo trascorso in Montenegro, la pittrice ha scelto di vivere in una piccola casa a pochi metri dal mare e gira per il mondo per esporre le sue tele. Lui è sempre diviso tra convegni e studi, ama il suo lavoro e ha votato la sua vita intera alla comprensione dei fenomeni legati all’inquinamento atmosferico.

Nella vita metodica e ben organizzata di lui, lei, con i suoi colori, porta inconsapevolmente uno stravolgimento che lo fa sentire vivo. Il tempo trascorso insieme è una riabilitazione emotiva di cui entrambi hanno bisogno. Vorrebbero andare l’uno verso l’altra, eppure le reciproche paure li rallentano e li frenano, generando un turbinio inatteso di stati d’animo che diventano, a tratti, maremoto ingestibile.

In una storia d’amore che pare un mosaico d’altri tempi, due persone riscoprono il piacere di tenersi per mano e il conforto di un abbraccio a lungo desiderato.

Un romanzo scritto con la sabbia tra le dita, mentre la salsedine s’incolla ai capelli: una storia di sentimento e fragilità che svela, al di là di ogni prevedibile aspettativa, nella tensione erotica crescente, le possibili derive dell’amore adulto.