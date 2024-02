Le previsioni meteo di domani 16 febbraio 2024

Puglia – Cieli soleggiati tra mattino e pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità, nubi basse sulle coste settentrionali della regione.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata ma con molta nuvolosità in transito specie al Nord-Ovest, nebbie e nubi bassa sulla Pianura Padana. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nuvolosità medio-alta in transito e nubi basse o nebbie su coste adriatiche e Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito e nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, cieli nuvolosi sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna, stabile altrove con cieli soleggiati e qualche nube sulla Sicilia. In serata ancora stabilità prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi, nubi sulle Isole Maggiori con locali piogge sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

