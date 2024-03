Carlo Calcagni fa incetta di ori nell’atletica paralimpica

Sei medaglie d’oro conquistate e l’ennesima prestazione sontuosa di una carriera strabiliante. Carlo Calcagni è salito sul gradino più alto del podio del campionato del mondo Militare che si è svolto nei giorni scorsi a Jesolo allo stadio “Armando Picchi”. Il campione salentino si è imposto nelle prove dei 100, 200 e 400 metri, nell’ambito di una competizione alla quale hanno preso parte 400 atleti provenienti da oltre cinquanta nazioni. Prove corredate da tre nuovi record stabiliti nella categoria T72. Calcagni ha esordito nell’atletica paralimpica di livello internazionale con la maglia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano e pluridecorato campione paralimpico, l’atleta pugliese ha sbaragliato la nutrita concorrenza impreziosendo il suo palmares. Un risultato eccellente e di grande prestigio, che ha dato lustro a tutto il movimento paralimpico nazionale. Un atleta che non è nuovo a questo tipo di imprese, capace di andare sempre oltre i propri limiti. “Provo immensa gratitudine e riconoscenza per chi mi permette di gareggiare, di partecipare alle competizioni – spiega Calcagni -. Un grazie di cuore al mio infermiere Franco, il mio angelo custode che mi accompagna ovunque, mi sostiene e mi supporta. Un grazie ai medici, italiani e stranieri, che dimostrano costantemente i progressi della scienza, prendendosi cura del paziente anche dal lato umano. Un grazie immenso alla mia famiglia e a chi mi è accanto, ogni giorno, perché mi aiuta, mi supporta e mi incoraggia ad andare avanti. Dicono che io sia un faro capace di illuminare la strada di chi lotta contro le piccole grandi avversità della vita. In realtà sono un Uomo, con tutte le umane debolezze, ed anch’io ho bisogno di supporto nei momenti di umana, comprensibile fragilità. Un grazie, infine, allo sport che mi permette di sentirmi vivo, veramente, nonostante tutto e tutti. In tutto ciò, non posso non ricordare l’importanza dei valori più profondi che dovrebbero animare le nostre azioni, sportive e non. Le medaglie vinte acquistano maggior valore se condivise, anche con chi arriva ultimo. Non conta salire sul podio. Conta condividere l’esperienza e vivere fino in fondo la passione per lo sport”.

Link Sponsorizzato