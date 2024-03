PUG Lecce, Poli Bortone: “Rinvio di Salvemini per motivi tecnici e politici. Partecipazione deficitaria”

LECCE – La candidata sindaca del centrodestra, Adriana Poli Bortone attacca l’amministrazione Salvemini sui ritardi del PUG e sulla “mancata partecipazione”: “Altro che Covid e deficit. L’adozione del Pug è stata rinviata per motivi tecnici e politici, non certo per un ‘bel gesto’ del sindaco che demanda l’adozione e successiva approvazione al prossimo consiglio comunale. Che la decisione sia venuta fuori dopo una riunione di maggioranza la dice lunga e chiara sulla divergenza di vedute all’interno dell’attuale compagine governativa. Ma c’è di più. Per procedere all’adozione del Pug occorre il parere dell’autorità di bacino inerente il piano di assetto idrogeologico, ma anche il parere sismico del settore lavori pubblici della regione Puglia (rischio geomorfologico). E c’è ancora un’altra fondamentale mancanza, l’approvazione del piano della mobilità da parte del consiglio comunale, propedeutico all’approvazione del Pug. Quanto al tema della tanto proclamata partecipazione abbiamo registrato e non solo per il Pug, una certa allergia dell’amministrazione comunale che vuol far passare qualche sporadico incontro per partecipazione di cittadini e stakeholders”.

