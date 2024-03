San Raffaele di Campi Salentina, la battaglia contro i licenziamenti collettivi. USB: “Si revochi immediatamente la procedura di licenziamento”

CAMPI SALENTINA – Nella giornata odierna si è tenuto il tavolo con la task force della Regione Puglia per il San Raffaele di Campi Salentina. Erano presenti i componenti della task force presieduta dall’Avv. Sbarra, l’Assessore regionale Delli Noci, il Sindaco di Campi Salentina dr. Fina, le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda SGAS che gestisce I’RSA San Raffaele.

“Ancora una volta la proprietà si ostina a voler proseguire con la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori ancor prima di ricevere la nuova proposta di accreditamento della Regione Puglia (Dipartimento regionale della Salute) e della ASL di Lecce – scrivono i sindacalisti USB Lecce – USB ha chiesto l’immediata revoca del licenziamento collettivo perché ritiene che non vi siano i presupposti per adire a tale procedura. Inoltre, è di appena 48 ore fa la notizia che l’Azienda ha inviato una lettera alle famiglie dei pazienti ricoverati al San Raffaele, per chiedere il pagamento delle rette a partire da luglio 2023 a tutt’oggi con un aumento a loro carico per un importo del 50% della retta mensile (fino ad ora la ASL concorreva per il 70% alla copertura economica e il 30% era a carico dei pazienti). La proposta di USB è stata condivisa anche dalle altre OO.SS. e dai rappresentanti istituzionali presenti. No ai licenziamenti collettivi! No agli aumenti delle tariffe carico degli utenti!”.

