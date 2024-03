Strateghi in Puglia: Roberto de Hauteville il Guiscardo

Roberto de Hauteville, detto il Guiscardo, nasce intorno al 1015 a Hauteville-la-Guichard in Normandia, sesto dei dodici figli che Tancredi aveva avuto da diverse donne. Il suo arrivo in Italia avviene nel 1046, quando i suoi fratelli maggiori, Guglielmo, Drogone e Umfredo, erano già riusciti ad insediarsi stabilmente ed a possedere importanti feudi. Dopo vari dinieghi, il fratello più grande Drogone, all’epoca regnante, gli concede un piccolo castello in Calabria, regione ancora soggetta al dominio bizantino, per la precisione nella Piana di Sibari, luogo di strategica importanza lungo le vie di transito tra Calabria, Campania e Puglia.

Nel 1053, durante la vittoriosa Battaglia di Civitate contro le armate del pontefice Leone IX, alleato dei Bizantini, il Guiscardo dette prova delle sue doti militari e guerriere, specialmente quando, per alleggerire la pressione delle truppe del papa sulle forze del fratellastro Umfredo, inviò in suo soccorso Gerardo di Buonalbergo, alla testa di un contingente composto prevalentemente da Calabresi, che aggredì l’ala destra nemica, determinando la vittoria. Per le sue doti militari gli viene concesso il titolo di Conte di Puglia mentre nel 1055, durante il Sinodo di Melfi, viene elevato al titolo di Duca di Puglia e Calabria.

Aveva sposato in prime nozze, nel 1050, la consanguinea Alberada di Buonalbergo, dalla quale era nato un figlio: Marco, conosciuto però col nome di Boemondo, successivamente, con l’annullamento di tale matrimonio, impalmava Sichelgaita, sorella del Principe di Salerno Gisulfo. Da queste nozze veniva Ruggero detto Borsa.

Tolta la città di Bari ai Bizantini ed elevatala a capitale del ducato, riesce a far sposare una sua figlia, di nome Olimpia, con l’erede al trono di Costantinopoli: Costantino Ducas, figlio ed erede dell’imperatore Michele VII. La donna viene ribattezzata col nome di Elena. Nel 1078, in seguito ad un colpo di stato che aveva estromesso il consuocero dal trono, Roberto intraprende una spedizione in Oriente, mirante all’acquisizione di terre in favore del suo primogenito Boemondo. Tuttavia la sua manovra di avvicinamento a Costantinopoli viene interrotta dalla necessità di rientrare in Italia per liberare il papa, Gregorio VII, minacciato dalle truppe imperiali di Enrico IV. Una volta sistemata la faccenda, nonostante l’età avanzata ritenta nuovamente la spedizione tuttavia durante il viaggio contrae una grave malattia che lo porta alla morte a Cefalonia 17 luglio 1085.

Il Ducato di Puglia e Calabria passa al secondogenito Ruggero, mentre a Boemondo, che lo seguiva nell’impresa, vengono assegnate alcune terre in Oriente che, nel frattempo, erano state strappate ai Bizantini.

Cosimo Enrico Marseglia

