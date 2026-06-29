Lutto per la collega Valeria Coi: il cordoglio della redazione di Corriere Salentino

La redazione di Corriere Salentino si unisce al profondo dolore che ha colpito la collega Valeria Coi per la scomparsa dell’amata mamma.

In un momento così difficile, in cui le parole faticano a colmare il vuoto lasciato da una perdita così grande, vogliamo stringerci attorno a Valeria, stimata professionista e amica, esprimendole tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e il sostegno dell’intera comunità giornalistica del territorio.

A Valeria, ai familiari e a quanti hanno condiviso la vita e l’affetto della cara mamma, giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutti i colleghi.