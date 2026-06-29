Qui Lecce, il pentolone di Trinchera comincia a bollire, ma la pozione magica potrebbe averla in casa

Il Lecce continua a lavorare a fari spenti senza particolari clamori, in attesa di creare le condizioni giuste per rinforzare la squadra del presidente Sticchi Damiani. Il Responsabile dell’Area Tecnica Stefano Trinchera sta monitorando una serie di profili in trait d’union con lo scouting giallorosso con l’obiettivo di piazzare il primo colpo di mercato. Sul fronte uscite fanno gola pezzi pregiati della rosa di Eusebio di Francesco come Vladimiro Falcone, Lameck Banda e Thiago Gabriel. Ma dalla parti di via Colonnello Costadura non sono state ancora pervenute offerte ufficiali.

Anche Burnete è molto corteggiato, in particolare dalla Juve Stabia. L’attaccante rumeno è rientrato al Lecce dal prestito, ma è finito nei radar del club campano, che ne sta valutando il ritorno. L’uscita di un pezzo da 90 del club salentino garantirebbe danari freschi, pronti ad essere reinvestiti sul mercato, ma in questo momento il mercato giallorosso sta vivendo un momento di stallo.

Dopo l’addio di Pantaleo Corvino e l’ufficializzazione del nuovo staff tecnico messo a disposizione di mister Di Francesco, il ds Trinchera ha messo nel mirino il ghanese Emmanuel Addai e il francese Herba Guirassy. L’africano classe 2001 andrebbe a potenziare il reparto offensivo sulle corsie laterali, mentre il transalpino è un altra pista calda per un eventuale rinforzo sulla trequarti.

Sempre in attacco, la pista che porterebbe al ritorno di Walid Cheddira si sta raffreddando. Dopo un finale di stagione in crescendo, il marocchino non è stato riscattato dalla società giallorossa ed è tornato al Napoli, in attesa di una nuova destinazione. Il ritorno dell’attaccante ex Bari nel Salento non è da escludere, ma Trinchera ha bisogno di regalare alla piazza un centravanti da doppia cifra che possa affiancare o giocare al posto di Nikola Stulic, unico attaccante sicuro di restare in giallorosso dopo il contro-riscatto esercitato dal Milan per Francesco Camarda. Ma due attaccanti potrebbero non bastare nella rosa 26/27.

Le prestazioni dello spagnolo Paco Esteban, capocannoniere dell’ultimo campionato Primavera, sono state molto apprezzate in casa Lecce. Il classe 2006 è molto apprezzato anche da altre società, ma il giovane cresciuto a suon di gol sotto la guida del tecnico Simone Schipa, con ogni probabilità sarà aggregato alla prima squadra per il prossimo ritiro, in attesa di essere valutato da mister Di Francesco.