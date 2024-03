Strateghi in Puglia: Ruggero III de Hauteville Duca di Puglia 

Ruggero III de Hauteville nasce nel 1118, primogenito del Re di Sicilia, Ruggero II e da Elvira di Castiglia. Appare per la prima volta a Melfi nel 1129, quando insieme al padre e al fratello Tancredi interviene per sedare una rivolta di baroni, dei quali in seguito riesce a guadagnare la fiducia. Nel 1134 viene nominato Duca di Puglia partecipando alle campagne militari intraprese dal padre, durante le quali si distingue particolarmente per le sue doti belliche, specialmente nel 1137 contro Rainulfo di Alife, nominato a sua volta Duca di Puglia dal pontefice Innocenzo II e dall’imperatore Lotario II. Infatti, il 29 ottobre di quell’anno il sovrano Ruggero II decide di scatenare l’offensiva contro lo schieramento avversario a Rignano Garganico, dove il promontorio del Gargano degrada in maniera alquanto ripida sul Tavoliere. Il re divide le sue forze in due armate, una posta al suo comando, nella quale sono schierate anche le truppe dei baroni che avevano aderito precedentemente alla rivolta, mentre la seconda è agli ordini proprio del figlio primogenito Ruggero III. La fase iniziale dello scontro vede la supremazia delle armate regie, infatti il giovane duca travolge le milizie avverse e le insegue sino a Siponto, nei pressi dell’odierna Manfredonia. L’azione però lo porta lontano dal luogo principale dello scontro, costringendo il padre a sostenere da solo l’urto della terribile cavalleria di Rainulfo. La violenza con cui i cavalieri caricano è devastante, sconvolgendo le linee regie e costringendole ad una rotta disordinata. Nello scontro cadono Sergio di Napoli ed altri valorosi cavalieri. Nonostante la sconfitta, le gesta di Ruggero III lo pongono subito nel novero dei grandi capitani.

Nel 1139 Rainulfo muore e la Puglia viene posta in totale sicurezza, tuttavia Papa Innocenzo e lo spodestato principe Roberto II di Capua si muovono verso Melfi ma il Duca Ruggero III tende loro un’imboscata a Galluccio, alla testa di circa 1000 cavalieri, riuscendo a fare prigioniero il pontefice e tutta la sua corte. Dopo appena tre giorni, il 25 luglio, viene siglato il Trattato di Mignano, col quale Innocenzo si trova costretto a riconoscere Ruggero II quale Re di Sicilia, e il figlio omonimo come Duca di Puglia mentre al terzo figlio: Alfonso, va il Principato di Capua. Il giovane duca, approfittando della situazione favorevole, muove su Napoli e la conquista, integrandola nei suoi domini.

Nel 1140, insieme al fratello Alfonso, Ruggero muove in direzione dell’Abruzzo per impadronirsi di alcuni territori appartenenti alla Chiesa. Nello stesso anno, secondo alcuni storici, sposa Isabella, figlia di Tebaldo II di Champagne, anche se non c’è certezza di tali nozze. Di sicuro Ruggero III Duca di Puglia ebbe come amante Emma, figlia di Accardo II Conte di Lecce, da cui ebbe due figli illegittimi: Guglielmo e Tancredi, che prima ereditò il titolo di Conte di Lecce e successivamente fu nominato Re di Sicilia. Sempre nel 1140, alla morte di Riccardo Duca di Gaeta, anche tale ducato gli viene affidatoRuggero muore inaspettatamente in uno scontro ai confini settentrionali dei suoi domini il 2 oppure il 12 maggio 1148: aveva da poco compiuto 30 anni.