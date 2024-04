Incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti, il nuovo seminario di Federaziende: venerdì 19 aprile a Calimera

Venerdì 19 Aprile 2024 ore 19 i dirigenti di FEDERAZIENDE saranno impegnati tutti nella Sala Consiliare del Comune di Calimera in Piazza del Sole II in quanto la Confederazione, maggiormente rappresentativa delle Piccole e Medie Imprese, sta organizzando un Convegno dal titolo ‘’Incentivi e opportunità di Sviluppo per le Piccole e Medie Imprese e i liberi professionisti’’. Diverse le Misure che verranno trattate per aiutare la nascita di nuova imprenditorialità, ma anche per supportare e sostenere le imprese già esistenti. Alcuni incentivi che verranno trattati, infatti, sono rivolti all’ampliamento delle aziende già attive. Verranno illustrate misure quali Resto al Sud che finanzia coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni che non sono già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21/06/2017; ed ancora NIDI acronimo di Nuove Iniziative d’Impresa.

Particolare attenzione sarà prestata ai nuovi incentivi voluti dalla Regione Puglia quali PIA e MINIPIA ed ancora si parlerà del Credito d’Imposta ZES Unica e del Credito d’Imposta 5.0.

FEDERAZIENDE punta ancora una volta sulla cultura d’impresa per aiutare le Piccole e Medie Imprese del Territorio. Interverranno all’evento: il Sindaco del Comune di Calimera Gianluca Tommasi, Antonella Bray Assessore alle Attività Produttive e Formazione, Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Mario Vadrucci Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Alessandro Delli Noci Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Fabrizio Aprile Presidente Associazione ALI, Caterina De Santis Presidente Associazione ACEA, Simona De Lumè Presidente Nazionale FEDERAZIENDE, Eleno Mazzotta Segretario Generale Nazionale FEDERAZIENDE, Alessandro Miglietta Presidente del Consiglio di Amministrazione di FEDERAZIENDE Cofidi e Simone Resinato Presidente del CAT FEDERAZIENDE Lecce.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici di FEDERAZIENDE allo 0832/606488 o scrivere a federaziende@libero.it.

