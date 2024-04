Patto per la legalità: Siculella propone trasparenza e chiarezza per le amministrative leccesi dopo i fatti di Bari

LECCE – Dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte il Movimento 5 Stelle abbandona la Giunta Emiliano, spostandosi dai banchi della maggioranza a quelli dell’opposizione. “Le motivazioni, esposte direttamente dal Presidente Conte, sono note e, personalmente, le reputo sacrosante – scrive il candidato sindaco Alberto Siculella – Tuttavia dispiace, non poco, costatare la tardiva presa di coscienza, dovuta ad una scarsa o inesatta percezione dei segnali provenienti da un territorio nel quale, già da tempo, i più attenti osservatori, i più solerti attivisti e svariate risorse dello stesso Movimento mettevano in guardia non sul singolo politico o su una specifica forza politica, quanto su un modello di gestione della politica che, al di là delle verità giuridiche che competono alle istituzioni deputate, ha generato, in nome della vittoria elettorale, un trasformismo politico privo di garanzie in termini di trasparenza. Un modello che, per esercitare la sua capacità in termini di consenso, ritiene che il fine giustifichi i mezzi.

Mezzi e pratiche diffusamente utilizzate che, a prescindere da eventuali sentenze, sono quanto meno inopportune. A Lecce si andrà al voto tra poco meno di 2 mesi. Più volte ho sollecitato maggiore attenzione ai dettagli e ad alcune dinamiche amministrative: (affidamenti diretti, nomine ed incarichi) che certo non alludono a nulla di illegale, ma sicuramente non eccellono per trasparenza e opportunità.

Anche la nostra città è stata scossa peraltro dai recenti scandali collegati ad un’indagine che vede oltre 40 indagati, a vario titolo, per multe annullate e pass ztl in cambio di regali e voti. Ma lontano dalle cronache giudiziarie il fenomeno del voto di scambio appare più diffuso di quanto raccontato dalle indagini e dalle cronache giudiziarie.

È per questo che ritengo, raccogliendo la proposta di un patto per la legalità, di fare un appello alle forze politiche affinché esercitino il massimo sforzo possibile nel contrastare questo fenomeno e, ove ve ne fossero prove sufficienti, i candidati sindaco intervengano per espellere aspiranti consiglieri poco inclini al rispetto della legge, segnalando gli stessi alle forze dell’ordine, per tempo e senza esitare. Un patto di legalità e di serietà, verso le istituzioni, verso la città. Confidiamo che questa proposta possa essere colta da tutti i candidati sindaci. Il voto di scambio non è semplicemente un reato, è la compromissione di un’intera società”.