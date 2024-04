Strateghi in Puglia: Melo da Bari

Melo da Bari nasce appunto a Bari intorno al 970 d. C. da una famiglia di origini longobarde, appartenente al ceto nobiliare cittadino, durante la dominazione bizantina. Nonostante le origini aveva una completa cultura greca. Secondo alcune fonti, il 9 maggio del 1009, secondo altre del 1010, le città di Bari, Trani e Bitonto, si ribellarono sotto la sua guida al governo bizantino, a causa dell’eccessiva pressione fiscale voluta dal Catapano Giovanni Curcuas, che nel corso della sommossa rimase ucciso. Successivamente, sempre agli ordini di Melo, gli insorti affrontarono le forze bizantine di stanza prima a Bitetto e successivamente a Montepeloso, oggi Irsina in Basilicata, sconfiggendole. L’azione, favorita anche dal fatto che l’Imperatore Basilio II, essendo impegnato contro i Bulgari nei Balcani, non poteva prestare soccorso alle forze stanziate in Puglia, oltre ad essere sostenuta dai principi longobardi, aveva anche il tacito consenso del Pontefice Sergio IV.

Appena fu possibile, Basilio II inviò il nuovo catapano: Basilio Mesardonite, che pose sotto assedio Bari, riconquistandola nel 1011 e, una volta varcate le mura, fece uccidere molti cittadini mentre i capi della rivolta riuscirono a fuggire in tempo. Melo si rifugiò dapprima ad Ascoli Satriano, quindi si spostò in successione a Benevento, Salerno e Capua, creando non pochi timori ai principi longobardi che governavano le suddette piazze. Il cognato Datto, altro capo della rivolta, si rifugiò nel convento di Monte Cassino, mentre Maralda, la moglie di Melo, ed Argiro, loro figlio, venivano presi e portati a Costantinopoli quali ostaggi.

Nel 1015, con l’appoggio del nuovo papa Benedetto VIII, in cerca di alleati Melo raggiunge in Germania il Sacro Romano Imperatore Enrico II che lo accoglie fra i suoi vassalli e gli concede il titolo di Duca di Puglia, senza tuttavia accordargli alcun appoggio di carattere militare. Tuttavia, rientrato in Italia, Melo riesce a guadagnarsi l’appoggio dei principi longobardi e di alcune città riluttanti al dominio bizantino, riuscendo ad arruolare alcuni cavalieri normanni mercenari, agli ordini di Gilbert Buatère. In questa occasione i Normanni appaiono per la prima volta nel Sud della Penisola italiana.

Alla testa delle nuove forze, nella primavera del 1017 Melo si dirige verso la Capitanata ed affronta in rapida successione i Bizantini ad Arènola, nelle vicinanze del fiume Fortore, a Civitate, e a Vaccarizza, non lontano da Troia, riportando altrettanti successi che gli spianano la strada in direzione di Trani. Avuta notizia che un esercito bizantino, al comando del nuovo catapano, Basilio Bojoanne, sta muovendo per intercettarlo, Melo opera una manovra di avvicinamento. L’aggancio avviene l’1 ottobre 1018 nei pressi di Canne, già teatro in epoca antica dello scontro fra Romani e Cartaginesi guidati da Annibale, e nell’urto definitivo i Bizantini hanno la meglio. Datto viene fatto prigioniero e successivamente giustiziato, il 15 giugno 1021, per mazzeratura, pena di morte tipicamente medievale, riservata ai traditori e consistente nell’annegamento del condannato dopo averlo chiuso in un sacco. Melo, invece, fuggì a Bamberga in Germania, presso l’Imperatore Enrico II, dove morì il 23 aprile 1020 e nel cui duomo venne sepolto.

Cosimo Enrico Marseglia

