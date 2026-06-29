L’almanacco di oggi 29 giugno

Il Santo del giorno: S. Pietro e Paolo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Santu Paulu meu te le tarante, pizzica le caruse am menzu all’anche. Significato: San Paolo protegge dal morso della serpe e della tarantola.
– Sono nati in questo giorno
1798 Giacomo Leopardi
1900 Antoine de Saint-Exupery
1915 Mario Carotenuto
– Proverbio
Due cose stanno di rado sotto lo stesso cappello: esperienza ed illusione
– Accadde oggi
1900 nasce la Fondazione Nobel. La Fondazione assegnerà ogni anno un premio a coloro che son riusciti a conseguire importanti risultati a favore dell’umanità intera, nei campi della fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace.
– Scoperte
1594 Nepero inventa i logaritmi