Cagliari-Lecce, in Sardegna i giallorossi hanno vinto quattro volte, una a tavolino. Ecco i precedenti

Per la 35esima giornata (16esima del girone di ritorno) e dopo quasi quattro anni, il Lecce ritorna a Cagliari. I giallorossi affronteranno i rossoblù sardi sul loro campo provvisorio “Unipol Domus” (già “Sardegna Arena”; l’attuale denominazione è stata data nel luglio del 2021) costruito nell’estate del 2017 (inaugurato a settembre) per permettere l’abbattimento e la ricostruzione del vecchio stadio “Sant’Elia” (i due campi sono a pochi metri uno dall’altro). Sarà la 18esima volta che le due squadre si affronteranno, in campionato, in Sardegna, Il bilancio del Lecce nelle precedenti 17 partite (9 in Serie A e 8 in B) è il seguente: 4 vittorie (due 0-1, un 0 -2 a tavolino e un 1-2), 7 pareggi (sei 0-0 e un 1-1) e 6 sconfitte (due 2-0, un 2-1, un 3-1, un 3-2 e un 5-1). Le reti segnate dal Cagliari sono, quindi, 19 e quelle dal Lecce 12.

Il bilancio, invece, delle 9 partite giocate in Serie A è il seguente: 1 vittoria (un 1-2 nel 2012), 3 pareggi (tutti per 0-0) e 5 sconfitte (due 2-0, un 2-1, un 3-1 e un 3-2); reti del Cagliari 13 e del Lecce 6.

È la quinta volta che il Lecce gioca una partita, in Serie A, fuori casa, alle ore 12,30. Nelle quattro precedenti i giallorossi hanno ottenuto due vittorie e due sconfitte.

Gli allenatori giallorossi che hanno vinto in casa del Cagliari sono stati: Antonio “Mimino” Renna (a tavolino, nel 1976/77), Eugenio Fascetti (nel 1984/85; in quella stagione vinse anche a Lecce), Carlo Mazzone (nel 1986/87; vinse anche a Lecce) e Serse Cosmi (nel 2011/12; è l’unico ad averlo fatto in Serie A).

La partita con il maggior numero di spettatori fu quella che si giocò il 14 aprile 1991; i presenti furono 33.575. Fu la prima volta in Serie A. Il Cagliari s’impose per 2-0.

Le due squadre si sono affrontate, in Coppa Italia, in Sardegna, due volte.

La prima partita si giocò il 23 agosto 1981 nel 4° girone del 1° Turno. Il Cagliari di mister Paolo Carosi e il Lecce di mister Bruno Mazzia pareggiarono per 1-1 (giallorossi in vantaggio al 53’ con il gol di Sergio Magistrelli e pareggio dei sardi al 60’ con Ravot).

La seconda si disputò dopo nove anni, il 12 settembre 1990 nella partita di ritorno del Secondo Turno. I giallorossi del mister polacco Zbigniew Boniek sconfissero i rossoblù del giovane mister Claudio Ranieri (aveva 38 anni; oggi, dopo 34 anni, ancora in un Cagliari – Lecce) per 0-1 (rete al 76’ di Ezio Panero). Una settimana prima, nella partita di andata, il Lecce, al Via del Mare, aveva vinto per 4-0.

È la prima volta che un Cagliari – Lecce si gioca nel mese di maggio. Si è giocato, invece, in tutti gli altri mesi della stagione calcistica (quattro volte in febbraio).

Il Lecce nella sua storia ha giocato fuori casa nel giorno 5 maggio le seguenti cinque partite: nel 1957, in IV Serie, in casa della Sangiorgese 1-1, nel 1985, in Serie B, sul campo del Bologna 1-1, nel 1991, in Serie A, nel derby di Bari 1-1, nel 2002, in A, con il Milan ko per 3-0 e nel 2007, in B, ancora a Bari 1-1.

Il primo Cagliari – Lecce in assoluto si sarebbe dovuto disputare il 7 luglio 1929, all’ultima giornata di un girone di semifinali-spareggi che, alla fine, avrebbe designato l’unica squadra del Sud per completare l’organico di 18 squadre della Serie B che veniva istituita per la prima volta nella stagione 1929\30. Quel giorno il Cagliari per protesta contro il Direttorio Divisioni Superiori (la Lega di allora) e per danneggiare il Palermo che la domenica precedente pur perdendo a Cagliari (3-2) aveva poi ottenuto a causa dei gravi incidenti alla fine della partita la vittoria a tavolino (0-2), dette forfait contro il Lecce. I giallorossi, così, ottennero la vittoria a tavolino per 0-2 e il primo posto nel Girone A. La Figc, però, considerò grave e antisportivo il comportamento del Cagliari e decise di annullare la classifica finale e far disputare uno spareggio tra il Lecce, primo con 9 punti e il Palermo, secondo con 8. Il Lecce, sul “neutro” di Napoli vinse contro i rosanero siciliani (1-0 d.t.s.) e poi nella doppia finale con il Taranto (aveva vinto l’altro girone), la prima partita a Napoli (2-2 d.t.s.) e la seconda a Bari (3-1) fu primo e, quindi, promosso nella istituenda Serie B.

La prima sfida in campionato tra le due squadre risale a novantadue anni fa. Il 3 gennaio 1932, alla 14esima giornata, in Serie B, i rossoblù del mister ungherese Ernest Egri Erbstein scesero in campo con Bedini; Lauro, Guerrini; Parodi, Chiantini, Aldo Fradelloni; Tonino Fradelloni, Filippi. Ostromann, Ossoinach, D’Alberto. I giallorossi del mister Gyozonek Viktor Laszlo (ungherese anche lui) giocarono con: Picciga; Gianfardoni, Lavè; Freschi, Degni, Bruno Scher; Pampaloni, Biasotto, Preti, Pitacco, Rizza.. L’arbitro fu il signor Aniello Mazza di Torre del Greco (Napoli). Il risultato finale fu di 0-0. Alla fine del campionato il Cagliari si classificò al 13esimo posto con 31 punti (uno in meno di penalizzazione) e il Lecce finì al penultimo posto con 20 (meno tre di penalizzazione per aver dato forfait in tre partite) e retrocesse in 1^ Divisione. In estate il Lecce, a causa di una grave crisi societaria ed economica, fu radiato, dalla Figc, dagli organi federali e in città il presidente dell’Ente Sportivo Provinciale di Terra d’Otranto, il dott. Aldo Palmentola, fu costretto al doloroso scioglimento della società. Si chiuse così, una pagina nera (possiamo dire la più nera) della storia del Lecce.

Le due squadre, così, si persero di vista per ben 45 anni. Si ritrovarono di fronte, ancora in Serie B, il 20 marzo 1977, alla 25esima giornata quando i rossoblù di mister Lauro Toneatto ospitarono i giallorossi di mister Antonio (“Mimino”) Renna. Quella partita di 47 anni fa fu decisa da un insolito episodio. Alla fine del primo tempo (si era sullo 0-0) le due squadre stavano raggiungendo gli spogliatori, quando dalla tribuna un tifoso sardo lanciò un’arancia (forse era indirizzata all’arbitro Rosario Lo Bello di Siracusa) che, invece, colpì in pieno viso il giallorosso Ruggiero Cannito al quale procurò un trauma facciale tanto che fu necessario il ricovero in ospedale. Alla ripresa del gioco al posto di Cannito entrò Michele Lorusso. La partita si chiuse sull’1-0 per il Cagliari (gol all’87’ di Bellini). Il Lecce, alla fine della gara, presentò subito all’arbitro una riserva scritta e poi produsse il regolare ricorso. Il Giudice sportivo assegnò al Lecce la vittoria tavolino per 0-2. Inutili ed entrambi respinti i due successivi ricorsi in appello del Cagliari sia alla Commissione Disciplinare che alla Caf.

Il 1° novembre 2002 (di venerdì), in Serie B, il campo del Cagliari era squalificato e si giocò sul “neutro” di Roma (stadio “Flaminio”). Il Cagliari dell’ex Gian Piero Ventura e il Lecce di mister Delio Rossi pareggiarono per 1-1 (gol di Mirko Vucinic).

La penultima partita si giocò il 26 febbraio 2012, alla 25esima giornata, allo stadio “Sant’Elia”. Il Lecce di mister Serse Cosmi, davanti a circa 6.000 spettatori (i dati non furono comunicati) sconfisse il Cagliari di mister Davide Ballardini per 2-1. Alla fine del primo tempo i giallorossi passarono in vantaggio al 44’ con il colombiano Luis Muriel, nella ripresa, dopo cinque minuti ci fu il pareggio del Cagliari su rigore concesso per un fallo di mano dell’uruguaiano Leonardo Martin Miglionico su tiro di Pisano, ma dopo undici minuti, al 61’, Andrea Bertolacci segnò il gol-vittoria. I giallorossi giocarono con: (3-5-2) Benassi; Tomovic, Carrozzieri, Miglionico; Cuadrado, Delvecchio, Giacomazzi, Bertolacci (77’ Giandonato), Brivio; Muriel (89’ Esposito), Di Michele. L’arbitro fu il signor Gianluca Rocchi di Firenze. Quel successo riaccese le residue speranze di una possibile salvezza, ma nelle ultime tredici partite il Lecce ottenne soltanto due vittorie (una in casa con la Roma per 4-2 e l’altra a Catania per 2-1, di fila) e poi 6 pareggi e 5 sconfitte. Alla fine il Cagliari si classificò al 15° posto con 43 punti e si salvò con due giornate d’anticipo. Il Lecce fu terzultimo con 36. Retrocessione, quindi, in Serie B e poi, in estate, arrivò la sentenza sulla combine del derby con il Bari del maggio del 2011 e, in due mesi, seconda retrocessione in Lega Pro.

L’ultima partita si è giocata quasi quattro anni fa. Il 12 luglio 2020, alla 32esima giornata, il Cagliari di mister Walter Zenga e il Lecce di mister Fabio Liverani (alla sua 100esima partita di campionato sulla panchina giallorossa) non andarono oltre lo 0-0. I rossoblù giocarono con: (3-4-1-2) Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Rog, Ionita (68’ Birsa), Mattiello (68’ Faragò); Nainggolan (30’ Ragatzu); Joao Pedro (84’ Pereiro), Simeone. I giallorossi risposero con: (4-3-3) Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni (40’ Rispoli); Mancosu, Petriccione (74’ Deiola), Barak; Falco (32’ Farias), Babacar (74’ Majer), Saponara. L’arbitro fu il signor Daniele Orsato di Schio (Vicenza). Partita a ”porte chiuse” a causa della pandemia da Covid-19.