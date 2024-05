Pnrr: Fitto, Italia prima per performance e obiettivi raggiunti

LECCE – “L’Italia, se parliamo di Pnrr, è il primo Paese per performance e obiettivi raggiunti come rimarca la Commissione europea nel suo rapporto di febbraio”. Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto a Lecce in risposta al presidente della Regione Puglia Emiliano che a Sorrento ha accusato il governo di aver commissariato il Sud per l’incapacità dei suoi governatori di spendere i fondi europei.

“Le azioni del governo – ha aggiunto – sono oggettive. Il resto è solo un tentativo di fare polemica e di banalizzare le cose serie che stiamo facendo”. In merito alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) “abbiamo invertito il meccanismo che non funzionava – ha osservato il ministro – mettendo nelle condizioni tutti, a partire dalle regioni, di proporre delle soluzioni che siano coerenti con la programmazione nazionale e, rispetto al passato, di avere i tempi certi per realizzare un intervento”.