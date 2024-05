Poliziotto penitenziario morto a causa del lavoro, dopo anni di fumo passivo: il Tribunale lo certifica. Sappe: “Morti di serie B?”

PUGLIA – Le morti sul lavoro che si susseguono a ritmo continuo hanno fatto tuonare il Presidente della Repubblica che ha dichiarato che morire sul lavoro, uno scandalo inaccettabile per un Paese civile. Sullo stesso tono il discorso di politici e sindacalisti che hanno chiesto più controlli e più regole certe per tutelare la salute dei lavoratori. “L’attenzione sulle morti sul lavoro da parte delle Istituzioni e della stampa è importante, ma perché questo non vale per un poliziotto penitenziario ammazzato dallo Stato secondo una sentenza del tribunale di Lecce, la prima in Europa?”. È la domanda che pone a tutte le istituzioni il sindacato di polizia penitenziaria Sappe

“Si chiamava Monda Salvatore era un poliziotto penitenziario della provincia di Lecce, aveva una moglie e due figli quando all’età di 43 anni è morto di tumore ai polmoni che in pochi mesi l’ha portato via all’affetto dei suoi cari tra atroci sofferenze. Aveva circa 22 anni di servizio ed aveva sempre lavorato nelle sezioni detentive delle carceri di Milano, Taranto, e Lecce. Lui e tutta la sua famiglia odiavano il fumo, ma Salvatore era costretto durante il proprio servizio dallo Stato, ad inalare per 8/10 ore al giorno il fumo passivo rilasciato dalle sigarette che i detenuti fumano regolarmente, peraltro senza alcuna informazione o presidi a tutela della sua salute.

Ma perché se accade un morto sul lavoro in ambito privato subito indagini, inchieste, datori di lavoro messi sotto accuse mentre se si tratta di dirigenti dello Stato questo no avviene?

La sofferenza del collega ci è stata descritta dalla moglie dal momento in cui ha accusato i primi disturbi (tosse stizzosa), alla sentenza definitiva dopo pochi mesi poiché le metastasi avevano aggredito tutto il corpo . Così Salvatore ha lasciato una moglie e due figli piccoli con un dolore immenso, ed una situazione economica drammatica, poiché avendo pochi anni di servizio la pensione che era stata assegnata non bastava nemmeno a soddisfare i bisogni primari.

Con grande coraggio e dignità la moglie del collega nonostante il grande dolore, non si è risparmiata accettando anche lavori umili per dare ai figli un esistenza decente. Avevano anche chiesto di causa di servizio (che gli avrebbe quantomeno permesso di aumentare la pensione) accettata dall’ospedale militare di Taranto ma poi rifiutata, senza alcuna valida motivazione dal comitato di verifica a Roma.

A questo punto il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria) e lo studio legale Putignano di Bari non accettando questa grave ingiustizia nei confronti della famiglia Monda hanno iniziato una battaglia contro il ministero della Giustizia che dopo 12 anni ha portato ad una sentenza di primo grado (nel settembre 2023) con cui il Tribunale di Lecce dichiarando il ministro della giustizia corresponsabile della morte dell’assistente capo Monda Salvatore, lo ha condannato a pagare alla moglie ed ai figli del defunto la somma di circa un 1 milione di euro.

Dagli atti è emerso una verità agghiacciante e cioè se Monda Salvatore non fosse stato esposto al fumo passivo per tanti anni e continuamente , avrebbe potuto vivere fino all’età di 80 anni. La sentenza che è la prima in Europa avrebbe dovuto far correre ai ripari il Presidente del consiglio ,il ministro della giustizia, i vertici del DAP poiché è acclarato che nelle carceri, nonostante i divieti nazionali ed europei, i detenuti fumano liberamente costringendo con ciò, decine di migliaia di persone(ogni giorno) ad avvelenarsi inalando il fumo passivo .

Invece poiché l’omicidio di un poliziotto penitenziario da parte dello stato italiano è una verità molto ingombrante, anche perché apre i ricorsi a migliaia di poliziotti che hanno contratto malattie oppure sono morti, hanno fatto appello per perdere tempo, anche nei giorni scorsi la corte di appello di Lecce dopo aver letto il fascicolo ha rigettato le richieste dell’avvocatura dello stato, ha disposto l’esecuzione della sentenza, riservandosi di sentenziare sulla materia.

Abbiamo mandato questa storia al signor Presidente della Repubblica, al signor Presidente del Consiglio, al signor Ministro della Giustizia, ai signori al vertice del DAP, affinchè con 13 anni di ritardo si onorasse il sacrificio del lavoratore fedele servitore, che lo Stato ha mandato a morire(e chissà quanti altri ancora), ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta, poiché la vita di un poliziotto penitenziario per loro e per i mass media non vale nulla”.