Scorrano: “Ufficio mobilità e traffico sempre più allo sbando: ennesimo errore e sperpero di denaro pubblico”

LECCE – Dai banchi dell’opposizione arriva l’ennesima critica sugli interventi che modificano la mobilità. “Non bastavano i lavori in via Merine o in viale Marche, interminabili e privi di qualsivoglia logica: a un mese dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale l’amministrazione Salvemini continua a sperperare denaro pubblico per realizzare opere sbagliate concettualmente – scrive Gianpaolo Scorrano, presidente della Commissione controllo di Palazzo Carafa – È di queste ultime ore, infatti, un altro incredibile errore commesso dall’ufficio mobilità e traffico del Comune di Lecce. Ci troviamo in via Del Mare, all’altezza dello Stadio Ettore Giardiniero dove, nella mattinata di ieri, è stata realizzata una fermata Bus proprio davanti all’ingresso del piazzale di parcheggio per il settore ospiti, per di più proprio in mezzo alla corsia per Lecce.

Non oso neanche immaginare cosa accadrà quando il bus si fermerà per fare salire e/o scendere le persone e le auto che giustamente devono entrare nel parcheggio andranno a creare una pericolosissima fila su una strada come la Lecce – San Cataldo. Sono certo che anche questo ‘esperimento’ sarà presto disfatto e rifatto in altra sede più idonea, tanto a pagare sono sempre e soltanto i leccesi. Meditate gente, meditate”.