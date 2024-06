“Teatini in Musica”, tre imperdibili appuntamenti a luglio al Chiostro dei Teatini

LECCE – La stagione estiva di concerti della Camerata Musicale Salentina continua, come ormai da qualche anno, con la rassegna “Teatini in Musica”, tre imperdibili appuntamenti al Chiostro dei Teatini di Lecce realizzati in collaborazione con il Comune di Lecce nell’ambito di “Lecce in Scena” e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Il primo appuntamento, lunedì 8 luglio, è dedicato a Rachmaninov e al suo meraviglioso Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in Do minore op. 18, capolavoro presentato a Mosca il 9 novembre 1901 con l’autore al pianoforte ed Alexandr Ziloti alla direzione, forse la prima opera matura di Rachmaninov. Una pagina traboccante di un pathos tipicamente post-romantico, nel solco della migliore tradizione tchaikovskiana. Ad eseguirlo, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giulio Marazia, sarà Stefania Argentieri, eccellente pianista affermatasi per la sua innata eleganza, comunicatività e superbo controllo della tastiera. In programma, insieme al Secondo Concerto, la Sinfonia n. 9 op. 95, “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak, uno dei capolavori senza tempo del compositore ceco.

Venerdì 12 luglio fa tappa a Lecce il “Back to Rock & Love Tour” di Matthew Lee, uno degli spettacoli più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2024. Definito dalla stampa inglese “The Genius of Rock’n’Roll”, Matthew Lee e la sua band trascineranno il pubblico con un repertorio che, oltre ai brani di Matthew, va dai grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana. Un fiume di note coinvolgenti in uno show irresistibile, fatto di rock ‘n’ roll, blues, country, ritmo, passione e stile!

Martedì 30 luglio ultimo appuntamento della rassegna dedicato anch’esso a Rachmaninov. Stavolta sarà il pianista Gabriele De Carlo a cimentarsi insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Pellegrini nel Terzo Concerto in Re minore op. 30, forse il più celebre di Rachmaninov, riconosciuto dal grande pubblico semplicemente come Rach 3.

Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore, op. 30 di Rachmaninov, composto nel 1909, è un concerto d’impostazione tardo-romantica che deve una parte della sua fama alla sua grande difficoltà esecutiva, in quanto richiede al solista una solidissima tecnica virtuosistica e molta resistenza; nel complesso uno dei più impegnativi concerti dell’intero repertorio pianistico. Viene abbinato in questo programma alla Sinfonia in Re maggiore op.25, prima sinfonia scritta da Prokofiev, opera anche nota come Sinfonia Classica (nome che le fu dato dal compositore stesso) e che rappresenta uno dei suoi lavori più conosciuti e amati.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2024

Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia!

L’abbonamento ai 3 concerti, fino a venerdì 5 luglio, costa solo 50 €!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti

20 € nel Primo Settore e 15 € nel Secondo Settore!

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA 2024 (in vendita dal 14 giugno)

Intero € 60, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50

PREZZI dei BIGLIETTI (in vendita dal 21 giugno)

PRIMO SETTORE: Intero € 25, Ridotto* € 23, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 20

SECONDO SETTORE: Intero € 20, Ridotto* € 18, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 15

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS, Concerti con Aperitivo e Classica d’Estate & Wine 2024 | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti Conservatorio “T. Schipa” di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito. Contattare il 3480072655 per la scelta del posto.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.