Briatore contro Gallipoli, replica Minerva: ‘basta offese’

GALLIPOLI – È guerra tra Flavio Briatore e il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva. Dopo le polemiche sul turismo e sui prezzi troppo alti della Puglia e del Salento lanciate da Briatore in tv, seguite dalla replica di Minerva sul proprio profilo social, ieri sera il tycoon è tornato sulla questione nel corso della trasmissione Zona Bianca su Rete4 dicendosi pronto a querelare Minerva per quando detto. Briatore, riferendosi ancora a Gallipoli, una delle perle del Salento, ha parlato di “uno scandalo straordinario” . Da qui l’ulteriore replica di Minerva sui social.

“Io – ha detto il primo cittadino – ho solo difeso la Puglia, la mia terra, come tutti noi dovremmo fare dinanzi a delle offese continue di chi pensa di venire da un’altra parte e con uno status economico importante si senta autorizzato a dare ‘buoni’ consigli. In tutta onestà, trovo sconcertante ‘sparare a zero’ su una regione in cui lo stesso Briatore ha provato a fare un investimento senza riuscirci”.

Questo, ha aggiunto Minerva, “non lo autorizza a offendere e ad attaccare gli amministratori e gli imprenditori pugliesi, denigrando il territorio. Anche perché gli investimenti, sia per un turismo standard che per quello di lusso, sono stati fatti da tanti imprenditori illuminati a cui va il nostro ringraziamento per aver contribuito a dare valore a questa regione. Il dibattito sul turismo è lecito, parlarne è un diritto e un dovere, ma questo non consente di denigrare gratuitamente il territorio”.