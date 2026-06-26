Casa in zona agricola senza oneri, anche se richiesta da coltivatore diretto, ok dal Tar Lecce

Otranto (Lecce) – Importante pronuncia del Tar Puglia Lecce in una controversia promossa contro il Comune di Otranto in materia di edilizia rurale. La vicenda riguardava la domanda di permesso di costruire per un’abitazione rurale da realizzare su un fondo sito in località Facà, ricadente in zona E1 agricola produttiva normale e sottoposto a vincolo paesaggistico.

L’istanza era stata presentata nell’ottobre 2020 per la realizzazione della residenza del proprietario del fondo, addetto alla sua conduzione diretta, sul presupposto che le esigenze di coltivazione richiedessero una presenza costante nella tenuta.

Nel febbraio 2021 il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e, nello stesso periodo, aveva espresso parere urbanistico favorevole con prescrizioni; nell’aprile 2021 era stata poi richiesta all’Inps, dallo stesso Ufficio tecnico comunale, la certificazione attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto, quindi trasmessa nel giugno 2021. Nonostante ciò, solo nell’ottobre 2023 il Comune aveva notificato preavviso di diniego e, nel novembre 2023, aveva respinto definitivamente l’istanza, sostenendo, in primo luogo, che nel caso concreto difettasse la prova da parte del richiedente che l’abitazione rurale richiesta fosse funzionale alla conduzione del fondo e, comunque, che mai il titolo avrebbe potuto essere rilasciato a titolo gratuito, sostenendo che la gratuita del titolo sia prerogativa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico Edilizia, del solo imprenditore agricolo professionale.

Il richiedente ha impugnato il diniego dinanzi al Tar Lecce tramite lo Studio Legale Finocchito & Partners e, con sentenza n. 940/2026, il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso e annullato il diniego.

La decisione, anzitutto, dà continuità all’orientamento già espresso dallo stesso Tar, ribadendo che nei comuni che, come quello di Otranto, richiedono il requisito soggettivo di imprenditore agricolo per edificare abitazioni in zona agricola, il diritto a costruire spetta non solo all’imprenditore agricolo a titolo principale o professionale, ma anche al coltivatore diretto e al bracciante agricolo, in quanto categorie tra loro equiparate dall’art. 9 della legge regionale pugliese n. 6 del 1979.

Inoltre, conferma l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso anche in presenza di vincolo paesaggistico e anche in zona agricola, atteso che il permesso di costruire può formarsi tacitamente quando l’autorizzazione paesaggistica sia stata già acquisita e sia in corso di validità. Nel caso esaminato, essendo stata già rilasciata, il Tar ha ritenuto che il permesso di costruire fosse intervenuto per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico Edilizia, con l’effetto che il successivo diniego fosse tardivo e quindi illegittimo.

La sentenza precisa, ancora, che non impediscono la formazione del silenzio-assenso né una richiesta di integrazioni documentali formulata oltre il termine di legge, né i rilievi comunali sulla pretesa incompatibilità urbanistica dell’intervento, con l’effetto che il silenzio assenso si forma anche se il titolo sia in contrasto con la disciplina di zona, potendo l’incompatibilità urbanistica, al più, legittimare la possibilità del Comune – ma solo se intervenuta entro sei mesi dal perfezionamento del titolo edilizio – di annullare in autotutela il permesso formatosi in maniera silente, ma non anche impedire il perfezionamento del titolo tacito.

Il profilo di maggior novità è quello in cui il Tar è stato chiamato a decidere circa la natura gratuita o onerosa del permesso di costruire in favore del coltivatore diretto e del bracciante agricolo. Ciò perché, con recente sentenza del 2025, lo stesso Tar aveva deciso nel senso che, in base al Testo Unico dell’Edilizia nazionale, in zona agricola il titolo edilizio potesse essere rilasciato a titolo gratuito soltanto a favore dell’imprenditore agricolo a titolo professionale, mentre il coltivatore diretto e il bracciante agricolo, se avessero voluto costruire, avrebbero dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione.

Nell’avversare tale tesi, l’avvocato Mauro Finocchito si era soffermato diffusamente sulle molteplici ragioni che farebbero propendere per il diritto alla gratuità anche per il coltivatore diretto. Tra gli altri, il fatto che l’art. legge regionale pugliese n. 6 del 1979 equipara espressamente, ai fini delle opere edilizie in zona agricola, l’imprenditore agricolo a titolo principale, il coltivatore diretto e il bracciante agricolo; che la scelta regionale è coerente con la competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio; che la norma regionale è già stata ritenuta conforme ai principi della legge statale e della costituzione già dal Consiglio di Stato, con una vecchia sentenza del 1993 mai più riveduta; che, nel territorio di Otranto, integralmente assoggettato a vincolo paesaggistico, il titolo oneroso in zona agricola è espressamente vietato dall’art. 9 della legge regionale, sicché, una volta deciso che anche il coltivatore diretto e il bracciante possono edificare nelle zone agricole, ciò non potesse che avvenire a titolo gratuito; infine, che sarebbe irragionevole privilegiare il “grosso” imprenditore agricolo, ossia quello professionale, e penalizzare quello “piccolo”, cioè il coltivatore diretto, che dal fondo trae direttamente il proprio lavoro e la propria sussistenza.

Purtroppo, il Tar non ha affrontato in via diretta e definitiva la questione generale del diritto alla gratuità del permesso di costruire in favore del coltivatore diretto, ritenendola assorbita dal fatto che nel caso di specie il permesso di costruire si fosse formato per silenzio assenso. Ma vi ha aggiunto una statuizione di grande importanza pratica, ossia che se, come nel caso concreto, il silenzio-assenso si è formato su un’istanza di rilascio di permesso di costruire a titolo gratuito, il titolo perfezionato col silenzio assenso non può che essere gratuito, anche se richiesto dal coltivatore diretto.

Il difensore del ricorrente esprime soddisfazione per la decisione favorevole, che riconosce come fondate le ragioni del ricorso e, nel caso concreto, anche la gratuità del titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso a favore del coltivatore diretto. Auspica, tuttavia, che il Tar confermi e completi tale orientamento anche nei casi di rilascio di titolo edilizio esplicito a favore dei coltivatori diretti, questione trattata dallo stesso studio legale in numerosi altri ricorsi per i quali si attende l’imminente fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al Tar.