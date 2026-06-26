Relitto di una nave romana al largo della costa di Gallipoli, tutto pronto per il recupero di 200 anfore

Il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto hanno individuato un percorso comune per recuperare il prezioso patrimonio di circa 200 anfore rinvenute in un relitto di una grande nave romana esattamente un anno fa. È infatti giunta ieri la nota con cui il Sovrintendente Antonio Zunno ha accolto la disponibilità del sindaco Flavio Fasano nell’individuare un sito di proprietà comunale per il recupero dell’ingente patrimonio archeologico.

Il primo cittadino, infatti, nei giorni scorsi aveva manifestato al Sovrintendente la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a fornire il supporto nella delicata fase di desalinizzazione delle anfore, destinata “a rappresentare una pietra miliare nella storia dell’archeologia subacquea”, ritenendo “doveroso, sin da subito, mettere a disposizione mezzi, strutture e aree che possano agevolare le attività di restauro successive al recupero del relitto, offrendo così un contributo concreto alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene all’intera collettività”. La risposta del Sovrintendente, arrivata a stretto giro di posta, ha accolto la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, individuando nell’ex Caserma dei Carabinieri, sita in via Pagliano, il sito idoneo per “l’allestimento dei laboratori temporanei di stoccaggio, desalinizzazione e successivo recupero dei reperti archeologici”. Per il sindaco, che ha ringraziato il Sovrintendente per la solerzia e la disponibilità dimostrate, “il sito individuato era lo stesso ritenuto più idoneo anche dall’Amministrazione. Da parte mia non posso che registrare con estrema soddisfazione questa sinergia istituzionale tra Comune, Guardia di Finanza e Sovrintendenza, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo importante quale quello del recupero e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico. Il tutto in attesa di garantire a questi beni idonea collocazione e musealizzazione nel nostro territorio, altro obiettivo di questa Amministrazione”.