Mantovano, fare squadra nella guerra contro le dipendenze

“Quella contro le dipendenze è una guerra e non può essere condotta in solitaria utilizzando un solo battaglione. Richiede una straordinaria capacità di fare squadra, quindi richiede il concorso attivo, e già sta avvenendo, da parte delle regioni, dei comuni, dei servizi sociosanitari, del territorio, delle scuole, del terzo settore, del volontariato e di tutti i corpi intermedi a cominciare dalle famiglie”. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano alla presentazione della relazione annuale al parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia.
“Vogliamo rendere evidente – spiega – l’intenzione di elevare l’impegno contro le dipendenze da sfida che potremmo definire statale a sfida nazionale”. Mantovano ribadisce che i numeri “sono quelli di una pandemia che ha una particolarità: quella di non essere percepita come tale. È come se al tempo del Covid ci fossimo disinteressati delle caratteristiche del virus e della sua diffusione”.
E nel citare i dati sottolinea come tra i 15 e 19 anni, “il 26% riferisce di aver consumato almeno una sostanza psicoattiva illegale nell’ultimo anno, quindi un adolescente su quattro”.
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