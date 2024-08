Carceri, D’Attis: “Da domani visite nelle case circondariali della Puglia”

PUGLIA – “Parte domani il giro di visite nelle carceri della Puglia: come già annunciato dal nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, Forza Italia ha organizzato una serie di iniziative per verificare le condizioni all’interno delle strutture. Nella nostra regione saremo tutti impegnati, assieme al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, per incontrare operatori, detenuti e giudici di sorveglianza e avere piena contezza di una situazione nota e allarmante, che spesso non garantisce la funzione rieducativa della pena e determina condizioni di lavoro delicatissime per gli operatori. Il programma verrà integrato con altre visite che stiamo organizzando anche con l’on Rita Dalla Chiesa e ringrazio i nostri parlamentari Caroppo, Gatta, De Palma e Trevisi e i consiglieri regionali Mazzotta, Dell’Erba, Di Cuia e Tupputi che daranno il loro contributo per l’iniziativa e per quelle che ne deriveranno”. Lo scrive in una nota il vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia e commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

AGENDA DELLE VISITE NELLE CASE CIRCONDARIALI:

Lunedì 19 agosto

TRANI, ore 11.00: visita del sen Dario Damiani e del consigliere regionale Giuseppe Tupputi

Martedì 20 agosto

BRINDISI, ore 9.30: visita dei parlamentari Mauro D’Attis, Andrea Caroppo, Antonio Trevisi e del consigliere regionale Paride Mazzotta.

LECCE, ore 12.00: visita dei parlamentari Mauro D’Attis, Andrea Caroppo, Antonio Trevisi e del consigliere regionale Paride Mazzotta.

Venerdì 23 agosto

BARI, ore 10.00: visita del viceministro della Giustizia, sen Francesco Paolo Sisto

Lunedì 26 agosto

FOGGIA, ore 9.00: visita dell’on Giandiego Gatta e del consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

LUCERA, ore 12.00: visita dell’on Giandiego Gatta e del consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

Lunedì 2 settembre

TARANTO, ore 9.00: visita dell’on Vito De Palma e del consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.