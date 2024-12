CicloAmatour: Ciro Greco vince al fotofinish il “Trofeo Vittorio Fersini”

Ciro Greco ha conquistato la maglia regionale in occasione della nuova edizione del “Trofeo Vittorio Fersini – Memorial Gianluca Palumbo” valevole come prova unica del campionato pugliese. La punta di diamante del Team Posia Piconese ha fatto sua la l’ottava tappa del Cicloamatour 2024 (campionato ciclistico amatoriale di Puglia Strada) sbaragliando l’agguerrita concorrenza, nell’ambito della competizione svoltasi domenica scorsa a Collepasso. Il corridore di Grottaglie ha avuto la meglio in volata su Antonio D’Ambrosio della Leo Constructions Racing Team e Francesco Solito del Team Eracle, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica di tappa. Greco si è imposto per una manciata di decimi su D’Ambrosio e Solito dimostrando grande determinazione fino all’ultimo metro di una corsa serrata ed avvincente. La gara a circuito organizzata dalla Ciclistica Collepassese del presidente Giuseppe Lagna, si è sviluppata sul tracciato di 6 chilometri, che sono stati ripetuti 12 volte, per un totale di ben 72 chilometri. Alla gara hanno preso parte i corridori più forti del circuito provenienti da tutto il territorio pugliese. Al termine della gara si è volta la ricca cerimonia di premiazione con Ciro Greco sul gradino più alto del podio. A Locorotondo Ciro Greco ha concesso il bis di vittorie, dopo il successo ottenuto a Correggia di Alberobello il 4 agosto scorso, in occasione della 20esima edizione della “Coppa Madonna del Rosario”. Attualmente il salentino è secondo nella classifica generale con 192 punti alle spalle di Marco Larossa del Team Larossa che vanta 199 punti. Con appena 7 punti di distacco in graduatoria, Greco proverà a fare meglio del suo rivale nelle due tappe conclusive per provare a vincere il CicloAmatour 2024. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 settembre a Locorotondo, dove si svolgerà la 13esima edizione della “Coppa San Marco” organizzata dalla Spes Alberobello presieduta da Roberto Calvo. Una grande classica del CicloAmatour del direttore di corsa Piero Monarda, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per i cicloamatori pugliesi. I corridori si impegneranno sul percorso di 5,7 chilometri da ripetere per 12 volte per un totale di 68,4 chilometri. La tappa di chiusura invece si terrà il 6 ottobre ad Arnesano, nell’ambito della seconda edizione del “Trofeo Gsc Arnesano”.