Fitto, Puglia chiede anticipo Coesione, incontro a fine agosto

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto ha ricevuto lo scorso due agosto la richiesta della Regione Puglia relativa all’assegnazione in anticipazione di una quota di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione da destinare alla Regione, nelle more della definizione dell’Accordo per la Coesione. Lo si legge in una nota.

La possibilità di ricorrere all’anticipazione sui fondi Fsc è stata stabilita dal Governo con il DL 60/2024 proprio al fine di consentire la tempestiva attivazione di progetti particolarmente strategici per il territorio e di pronta cantierabilità, come già avvenuto per la Regione Campania. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta esaminando la richiesta pervenuta dalla Regione Puglia, che sarà oggetto di un primo confronto a fine agosto, nell’ambito di un incontro convocato dal ministro Fitto.