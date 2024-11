Mentre Conte prepara la costituente, la tempesta continua nel Movimento 5 Stelle. Casili su Trevisi: “Passare in FI significa rinnegare tutto”

LECCE – La costituente rilancerà il Movimento 5 Stelle, precipitato dal 34% dei consensi all’11,1% (doppiato dal Pd)? Giuseppe Conte, ormai sotto attacco da parte dello stesso Grillo, giura che saranno gli iscritti a decidere le nuove regole. Ma la partita si gioca tutta sul terzo mandato, perché il potere sta piacendo a tanti. Uno dei pilastri dei pentastellati era quello del ricambio, della politica vissuta come volontariato e non come un mestiere, ma sembra che questa idea sia al tramonto per molti degli eletti. Tra rivolte e abbandoni, Conte ha una grana al giorno da risolvere. 11 ex parlamentari attaccano l’ex “avvocato del popolo” per l’allontanamento dallo stile dei “vaffa day”. Basterà la costituente a salvare un partito pieno di correnti e con Di Battista che si pensa prepari un partito alternativo? Il guaio è che il partito è diventato per alcuni “capibastone”, che possono sfruttare le liste bloccate alle politiche, una scalata facile verso i posti che contano, bloccando chi ha più chance di loro.

Intanto, i troppi abbandoni di questi anni non possono non far avviare una profonda riflessione sulla selezione a monte: troppo trasformismo. Nel Salento, Cristian Casili bacchetta Trevisi: “Gli abbandoni fanno sempre male. Soprattutto quando vengono annunciati da chi è stato un compagno di strada e di lotta politica. Soprattutto quando si è creduto che per tutti, non solo per me, i princìpi e i valori alla base di quella lotta politica non fossero negoziabili.

Perché la politica, per me, è servizio e non accomodamento personale. Tutti, chi più chi meno, abbiamo sentito la dolce e ammaliante voce delle sirene. Ma siamo rimasti fedeli a quanto ci spinse, fin dal primo momento, ad aderire a un Movimento politico. Ai suoi valori e princìpi. E tutti siamo stati eletti da persone, sottolineo persone, che in noi hanno riconosciuto i portatori di quei valori e di quei princìpi. Infine di una linea politica da tutto ciò ispirata.

Forza Italia è agli antipodi di quanto ci ha animato. È sempre stato il gruppo politico avversario di quei valori e di quei princìpi. Dichiarare di essere delusi dal Movimento per aderire a Forza Italia, vuol dire, semplicemente, non avere mai avuto quei valori e quei princìpi. Per un motivo semplice: chi li adotta non li negozia.

Un compagno di lotta politica meno. Spiace. Io vado avanti con le mie convinzioni e con un progetto che oggi più che mai mi entusiasma e mi coinvolge. Per me l’unico.

Quello di Giuseppe Conte”.