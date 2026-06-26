L’almanacco di oggi 26 giugno

Il Santo del giorno: Santi Giovanni e Paolo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci nu rrischi nu rraschi. Significato: Chi non risica non rosica.
– Sono nati in questo giorno
1950 Umberto Smaila
1968 Paolo Maldini
1970 Chris “Donnell
1971 Max Biaggi
– Proverbio
Chi ha bravo cuoco e amici sempre invita, se non ha buona entrata, ha buona uscita
– Accadde oggi
1945 nasce l’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Ne fanno parte 51 paesi
– Scoperte
1903 Gustave Desirè Liebau brevetta le cinture di sicurezza per automobili