La ricetta del giorno: “Crostatine al cioccolato bianco”

Delle monoporzioni semplici e gustose dall’effetto wow! Vediamo insieme gli ingredienti e come fare per prepararle.
Ingredienti:
(Per la base)
– 150 g di farina
– 75 g di zucchero
– Un pizzico di sale
– 1 tuorlo
– 75 g di burro
– 1/2 cucchiaino di lievito per dolci
(Per la ganache)
– 160 g di cioccolato
– 100 g di panna per dolci
(Per decorare)
– ciliegie (o frutta di stagione)
Procedimento:
- iniziate dalla base. Impastate tutti gli ingredienti: uova, farina, zucchero, burro, sale e lievito; finché il composto non risulti liscio e compatto. Rivestitelo con pellicola e lasciatelo riposare in frigo per almeno 30 min.
- Ora occupatevi della ganache. Mettete la panna in un pentolino e fate sfiorare il bollore. Spegnete il fornello e aggiungete il cioccolato bianco, mescolate finché il cioccolato non si sarà sciolto completamente. Otterrete una crema lucida e priva di grumi.
- Riprendete il panetto dal frigo, stendetelo aiutandovi con un matterello e della farina sulla base del vostro piano da lavoro. Rivestite i vostri stampi da crostatina e infornate a 180°c per 20 min.
- Una volta cotte e raffreddate, potete farcirle con la ganache (che ora sarà raffreddata completamente) e decorarle con frutta fresca o a piacere.
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