Lavoro, 342 posizioni aperte nel leccese e tirocini per turismo accessibile, agricoltura e pasticceria

Psicologi, pasticcieri, tirocinanti nel settore del turismo accessibile e dell’agricoltura. Tra le nuove ricerche di personale attive in tutta la provincia di Lecce, spiccano alcune figure specializzate o da formare in settori diversificati. A partire da Calimera, dove l’associazione 2HE – Io posso cerca un tirocinante che si occuperà della predisposizione e gestione di database per il turismo accessibile. Tra i requisiti richiesti, l’iscrizione nelle liste speciali art. 1 L. 68/99 (persone con disabilità), conoscenza dei principali applicativi informatici e conoscenza base della lingua inglese. L’offerta è collegata al progetto “Tacco – Turismo Accessibile di Comunità”, finanziato dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” nell’ambito del programma “Costa” della Regione Puglia. Ci si può candidare su Lavoro Per Te – Regione Puglia entro il 30 settembre 2024.

Si cercano due tirocinanti innestatori, invece, a Melendugno dove un’azienda vivaistica seleziona, entro il 30 settembre, due persone da formare tra i candidati pronti ad apprendere questa particolare tecnica. Mentre c’è una nuova offerta per quattro figure specializzate a Nardò, nel settore amministrativo-pedagogico, dove la cooperativa sociale Bethel ricerca da inserire nel proprio organico uno psicologo specializzato in psicologia clinica e della riabilitazione, un pedagogista, un docente di sostegno e un educatore professionale. Per tutte le figure è richiesta la disponibilità a trasferte per la formazione dei minori e la formazione personale, pazienza nell’ approccio con i minori, e ottima predisposizione a lavorare in team. Ci si può candidare entro il 5 ottobre (entro l’8 ottobre per la figura di pedagogista) su Lavoro Per Te.

Interessanti opportunità anche nel settore ristorazione: si cercano pasticcieri e aiuto-pasticcieri (già formati o da formare tramite tirocinio extra-curriculare) a Racale, Nardò, Campi Salentina, Sogliano Cavour e Maglie.

Il 34° Report dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia riporta un totale di 171 annunci che corrispondono a 342 posizioni aperte nella provincia di Lecce. Tra i settori con maggiore richiesta spicca il settore edile con la richiesta di 119 professionisti.

