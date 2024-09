Approvata in II Commissione la proposta di legge del M5S per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo della Regione Puglia e l’istituzione del N.I.R.

Approvata all’unanimità in II Commissione la proposta di legge per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo della Regione Puglia e l’istituzione del N.I.R, Nucleo Ispettivo Regionale presentata dai consiglieri del M5S Marco Galante (capogruppo), Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari.

“Riteniamo il Nucleo Ispettivo Regionale – dichiarano i consiglieri del M5S – uno strumento fondamentale per migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità previste nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti e organismi che compongono il Sistema regionale. Il nucleo ispettivo regionale in sanità sta producendo risultati importanti, e questo ha portato ad un aumento delle segnalazioni da parte dei cittadini. Il NIR nasce proprio per far sì che quello che fa il NIRS per la sanità sia esteso a tutta l’azione amministrativa. Ringraziamo i colleghi della commissione che hanno capito la bontà della proposta e il collega Romito che per renderla ancora più stringente ha proposto che i componenti del nucleo ispettivo stabile siano scelti per sorteggio tra coloro che hanno i requisiti. Emendamento che abbiamo accolto con favore e chiesto di estendere anche per gli ispettori temporanei. Il confronto è sempre importante quando produce modifiche migliorative. Ora auspichiamo che la proposta arrivi in aula il prima possibile, così da essere immediatamente operativa”.

La proposta di legge si compone di 5 articoli. II testo impegna la Giunta regionale ad istituire presso il Servizio Ispettivo della Segreteria Generale della Presidenza un Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.) per lo svolgimento di ispezioni amministrative volte ad acquisire gli elementi necessari all’esercizio del controllo sul corretto svolgimento dell’azione amministrativa da parte delle strutture del sistema regionale, a tutela della legalità e del buon andamento, e per le conseguenti eventuali segnalazioni ai soggetti competenti. Il Nucleo Ispettivo Regionale sarà disciplinato con regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, che ne definirà la composizione e le modalità di funzionamento, i criteri di svolgimento delle fasi del procedimento ispettivo, la metodologia da utilizzare e la trattazione degli esiti ispettivi. Il N.I.R. opererà sia nei confronti delle articolazioni organizzative interne dell’ente, che delle agenzie, enti e società in controllo regionale, con esclusione del Dipartimento della Salute e del Benessere animale, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nei cui confronti l’attività ispettiva di controllo è affidata al N.I.R.S.