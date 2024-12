Sabato 21 settembre la rassegna “Un teatro nel bosco” si chiude con la “Stand Up Poetry” di Lorenzo Marangoni

TREPUZZI (Lecce) – Sabato 21 settembre (ore 20:30 – ingresso 5 euro) nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi con la Stand Up Poetry di Lorenzo Marangoni della compagnia TrentoSpettacoli (dai 13 anni) si conclude la terza edizione di “Un teatro nel bosco”. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e una specie di concerto senza musica, l’attore si confronta con i temi classici della poesia: l’amore, l’identità, la sensazione costante che la vita sia sempre sul punto di iniziare e basterebbe fare qualcosa per cominciare a vivere davvero, ma non è del tutto chiaro che cosa. La stand up poetry è un genere ibrido, in equilibrio tra un registro colloquiale proprio della stand up comedy, momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su tematiche che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico. Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita. Lorenzo Marangoni lavora dal 2010 come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale e nel 2021 campione nazionale. Nel 2022 ha vinto la Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi. Dopo la pausa estiva, con “Un teatro nel bosco”, sono ripresi gli appuntamenti dei Teatri del Nord Salento, progetto è ideato e promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con Blablabla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e dei comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano e Novoli.