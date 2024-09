“Salice comunità che legge”: al via la rassegna culturale con illustri autori, spettacolo teatrali, reading musicali, e nuova community library

SALICE SALENTINO (Lecce) – Filippo Poletti, Andera Donaera, Michele Zatta, Pietro Grasso sono alcuni dei protagonisti dei cinque appuntamenti tra letteratura, musica e teatro di “Salice comunità che legge”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Salice Salentino, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, dell’Unione dei Comuni del Nord Salento e del GAL Terra d’Arneo, e la collaborazione dell’Associazione Ventitrè10 – Presidio del Libro di Terra d’Arneo, in programma dal 14 settembre al 20 ottobre nel suggestivo chiostro dell’ex Convento “Madonna della Visitazione” a Salice Salentino.

La terza edizione è stata presentata questa mattina, a Palazzo Adorno, da Antonio Perrone, capo di gabinetto della Provincia di Lecce, Cosimo Leuzzi, sindaco del Comune di Salice Salentino, Luigi Palazzo, assessore comunale alla Cultura, Carmelo Greco, giornalista e direttore di Elzvir.it, Andrea Calella e Giovanni Grasso, musicisti.

“Anche per questa edizione la Provincia ha inteso rinnovare il proprio sostegno alla rassegna culturale che, giunta alla sua terza edizione, è cresciuta tanto grazie all’impegno e al lavoro del Comune di Salice Salentino, che ancora una volta ha puntato su qualità ed eccellenza. Ed il nome scelto “Salice Comunità che legge” è una vera e propria assunzione di responsabilità di una comunità che sceglie di qualificarsi attraverso la cultura, proponendo un programma valido che abbraccia temi di attualità. E’ un segnale coraggioso questo, che rende più che mai attuale la manifestazione”, ha dichiarato nel suo indirizzo di saluto Antonio Perrone, capo di gabinetto della Provincia di Lecce.

L’anteprima e la presentazione della rassegna si terrà sabato 14 settembre, alle ore 20, nel chiostro dell’ex Convento “Madonna della Visitazione”, con lo spettacolo teatrale “Digiunando davanti al mare”, con Giuseppe Semeraro, per la regia di Fabrizio Saccomanno, spettacolo proposto in occasione dei 100 anni dalla nascita di Danilo Dolci,

“E’ un evento che cresce edizione dopo edizione, e di questo dobbiamo ringraziare Enti ed associazioni che ci hanno seguito in questo percorso. Anche per questo terzo anno offriamo a chi interverrà una vasta scelta di possibilità, emozioni, offerte culturali che rafforzano sempre più quel senso di comunità in cui crediamo molto. E l’evento conclusivo della rassegna, che coinciderà con l’inaugurazione della Community Library con Pietro Grasso, è motivo di particolare soddisfazione, un progetto che finalmente vede la luce e che sarà al servizio di tutti”, ha evidenziato Cosimo Leuzzi, sindaco di Salice Salentino.

“Saranno cinque appuntamenti, occasioni uniche ed originali per il territorio. Con il cartellone di questa edizione abbiamo inteso fare un passo avanti rispetto al passato, pensando un programma che non sia solo fine a se stesso, ma anche il pretesto, nel coniugare arte e letteratura, per creare interessanti spunti di riflessione. Lo faremo con nomi importanti presenti sulla scena editoriale nazionale e internazionale”, ha spiegato Luigi Palazzo, assessore alla Cultura del Comune di Salice Salentino, ideatore e coordinatore della rassegna.

La rassegna “Salice comunità che legge” proseguirà da domenica 22 settembre fino a domenica 20 ottobre, nel chiostro ex Convento Madonna della Visitazione.

Questi gli incontri in programma:

domenica 22 settembre, ore 20, “Intelligenza artificiale vs. intelligenza naturale”, Filippo Poletti in dialogo con Carmelo Greco e Nando Popu. Nel corso della serata, presentazione del libro “Smart Leadership Canvas: come guidare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con il cuore e il cervello” (Guerini Next) di Filippo Poletti e Alberto Ferraris;

domenica 29 settembre, ore 20, “Di bestie e di colpe”, Viaggio alla scoperta dell’opera di Andrea Donaera, con l’auore in dialogo con il gruppo di lettura adulti di Salice Salentino. A seguire concerto dei Musicàntica;

sabato 5 ottobre, ore 20, Michele Zatta e Vincenzo Ferrera, produttore ed attore della serie “Mare fuori”, presentano “Forse un altro” (Arkadia) di Michele Zatta;

domenica 20 ottobre, ore 20, l’evento conclusivo della rassegna con l’inaugurazione della nuova Biblioteca di Comunità e la consegna della Costituzione ai neo 18enni con il presidente Pietro Grasso. Nel corso della serata saranno presentati i libri di Pietro Grasso “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” (Feltrinelli) e “Il mio amico Giovanni” (Feltrinelli), e sarà svelato l’inedito progetto audiovisivo realizzato dai musicisti Andrea Calella e Giovanni Grasso, risultato finale del laboratorio musicale svoltosi a Salice Salentino.