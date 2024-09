Uil Puglia, quinta regione per ore di cassa integrazione

“La crisi delle grandi imprese italiane si è diffusa a macchia d’olio in tutto il Paese. Se le grandi imprese sono state da sempre considerate la spina dorsale dell’economica, oggi l’intero comparto vacilla, non riesce più ad essere solido e stabile. Lo rivelano i dati dell’ultimo studio del Servizio Lavoro, Coesione, Territorio della Uil nazionale sugli ammortizzatori sociali che mette a confronto i dati relativi al periodo gennaio-luglio di quest’anno con lo stesso periodo dello scorso anno. La Puglia è la quinta regione d’Italia per numero di ore autorizzate tra cassa integrazione e fondo di solidarietà (22.102.508 la prima 408.127 la seconda). Un dato di per sé significato del grado di salute dell’economia”. Lo dichiara Gianni Ricci, segretario generale Uil Puglia.

“Questa – sostiene – è una crisi che riguarda trasversalmente tutti i settori, la fragilità del sistema pugliese è ancor più evidenziato dal fatto che dall’anno scorso le ore autorizzate sono aumentate ad un ritmo impressionante: +71,3%, facendo della Puglia la seconda regione d’Italia, prima la Valle d’Aosta, per incremento – spiega il segretario della Uil Puglia -. Analizzando i dati più nel profondo si comprende come questa sia l’ultima spiaggia per molte aziende che operano in Puglia, la cassa integrazione straordinaria infatti è crescita del 125,2%, quella ordinaria del 38,2%, scesa quella in deroga del 5,5%. L’unica provincia pugliese che non è stata trascinata in questo vortice senza fine è Foggia dove l’utilizzo degli ammortizzatori sociali è diminuito del 53,1%. Per il resto solo dati negativi.

La provincia che più di tutte soffre la crisi è Taranto con 9.232.777 ore autorizzate di ammortizzatori sociali nei primi sette mesi di quest’anno”. Al secondo posto c’è Bari, anche lei nelle prime quindici province per numero di ore autorizzate, con 7.427.119 ore autorizzate e un aumento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno del 64,5%, terza Lecce con 3.904.797.