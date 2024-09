Un nuovo parassita minaccia i fichi del Salento, nuova iattura dopo la Xylella. Tanti alberi deperiscono e seccano: importante la prevenzione

SALENTO – “Il mio parco di fichi si è ridotto a solo 2 piante e 1/2: le altre, nel giro di due anni, le più vecchie, sono seccate tutte – spiega un agricoltore leccese – E dalla ceppaglia non escono nemmeno polloni, apparato radicale completamente marcito”. Dopo la Xylella fastidiosa, batterio patogeno dell’olivo, un temibile parassita è arrivato nel Salento, secondo gli esperti: si tratta Cryphalus dilutus, un minuscolo coleottero originario del Sud-Est asiatico che dalla scorsa estate sta provocando il disseccamento di alberi di fico. Questo parassita è già diffuso in altre regioni italiane. Un coleottero che non supera i 3 millimetri di lunghezza è la causa del disseccamento dei fichi vecchi. Il problema è emerso per la prima volta a Malta, poi otto anni fa in Sicilia e nel luglio del 2021 anche nel Salento, in provincia di Lecce, a Guagnano e Salice Salentino, e nei mesi successivi a Squinzano, Cavallino e Caprarica di Lecce.

L’Università di Bari, il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura Basile Caramia di Locorotondo (Ba) e gli ispettori dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia confermano il problema. Uno dei frutti più amati nel Salento è sotto minaccia: non è un caso che quest’anno ce ne siano stati di meno in giro. L’insetto agisce scavando delle gallerie sotto la corteccia del fico: fa deperire l’albero e poi ne determina il disseccamento. Non esistono cure, ma si può puntare sulla prevenzione: l’abbattimento di piante totalmente compromesse e la potatura di rami disseccati (in piante non completamente attaccate dal parassita) e la successiva distruzione col fuoco di piante e rami secchi possono fare la differenza.