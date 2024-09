Università, “in Puglia splende il sole: torna l’UDU in tutta la regione”. La Link pronta per la fusione con il movimento studentesco di sinistra

LECCE – Dopo 15 anni dall’ultima volta, le sedi territoriali di Link Foggia, Link Bari e Link Lecce avviano un percorso di collaborazione con l’Unione degli Universitari, sindacato universitario maggiormente rappresentativo negli Atenei di tutta Italia e nei massimi organi istituzionali accademici.

“Dopo un percorso democratico che ha registrato decine di assemblee e la partecipazione attiva di centinaia di militanti del sindacato studentesco dal Gargano al Salento, le sedi territoriali di Link Foggia, Link Bari e Link Lecce avviano un percorso di collaborazione in stretta sinergia con l’Unione degli Universitari (UDU) a livello nazionale, potendo portare fino ai massimi livelli le rivendicazioni e i bisogni dei pugliesi. Gli studenti e le studentesse dell’Università di Bari e del Politecnico potranno continuare a contare su una rappresentanza ancora più forte e pronta a difendere la comunità studentesca dagli attacchi continui e dal peso sempre crescente dei costi legati all’istruzione” – dichiara Gennaro Cifinelli, Coordinatore di UDU – Link Bari e Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari.

“All’UniSalento, come in tutta la Puglia, questo cambiamento rafforza la voce e il potere di studenti e studentesse: si tratta di costruire percorsi all’unisono con l’attuale base territoriale dell’Udu Lecce, che con noi rappresenta la quasi totalità degli universitari salentini. In una fase in cui gli attacchi del Governo e della destra si fanno ancora più forti, la componente studentesca dimostra maturità e spirito unitario a stretta difesa del diritto all’emancipazione per tramite dell’istruzione impresso nella nostra Carta Costituzionale” continua Laura Perrone, Coordinatrice del Sindacato Studentesco di Lecce.

“Con la nostra adesione all’Unione degli Universitari, continueremo ad essere protagonisti di decine di battaglie contro le barriere di accesso alla formazione, per un diritto allo studio e all’abitare pienamente garantito e per l’Università pubblica e democratica. Proseguiremo sin da subito in questo lavoro, nel solco della nostra storia comune, nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse dell’Università di Foggia saranno chiamati alle urne e già in questo appuntamento siamo pronti a candidarci per rappresentarne sogni e ambizioni, a tutela dei diritti garantiti e da conquistare” prosegue Gregorio Pio Carmone di UDU – Link Foggia.

“In una fase politica in cui più di prima serve unire, tenere insieme e creare nuove reti questo è un passaggio fondamentale.” – dichiara Alessandro Bruscella, Coordinatore Nazionale UDU – Unione degli Universitari – “Stiamo consolidando ancora di più la capillarità della nostra organizzazione.

Oggi dobbiamo essere compatti per difendere i diritti di studentesse e studenti contro la deriva fascista e reazionaria a cui stiamo assistendo. Davanti ad una classe politica che mette ai margini l’istruzione sono queste le risposte giuste da dare: far vedere che un pezzo di Paese esiste e resiste”.