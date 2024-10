CASTRIGNANO DEI GRECI (Lecce) – Tornano i percorsi di Oplà – Arte e scienza a servizio di bambine e bambini, nessuno escluso a cura di MUTA Impresa Sociale, con la formazione gratuita rivolta a operatrici di nido, educatrici e docenti dell’infanzia, bibliotecarie e bibliotecari, operatori e operatrici culturali, genitori e chiunque sia interessato alla lettura, alla scienza e all’arte per bambini e bambine in età prescolare da 0 a 6 anni.

Il prossimo percorso sarà a cura di Matteo Pompili di Tecnoscienza e prevede due incontri gratuiti il14 e il 15 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 presso KORA, su La prima scienza. Metodi e azioni per incontri di scienza in età pre-scolare. In particolare, l’incontro del 15 ottobre è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni.

Durante gli incontri, dopo una breve introduzione sulla metodologia ideata da Tecnoscienza per parlare e fare scienza con bambine e bambini in età prescolare e sul metodo scientifico come mezzo per integrare lavoro manuale, mentale ed emotivo, si focalizzerà l’attenzione sull’uso degli elementi narrativi e del fare scienza alla scoperta dei fenomeni.Gli incontri prevederanno momenti frontali, attività pratiche, analisi di alcuni libri di divulgazione e delle riflessioni sui contenuti offerti da alcuni musei locali, lavori di gruppo e momenti di valutazione per sviluppare insieme un ciclo di laboratori immediatamente replicabili.

Iscrizioni gratuite con prenotazione al link.

Tecnoscienza è una società di divulgazione e comunicazione della scienza, della tecnologia e della sostenibilità. Ha al suo attivo numerosi libri di divulgazione scientifica, tradotti in 10 lingue e distribuiti in più di 20 Paesi. Idea e produce format narrativi e svolge attività di formazione per docenti e addetti del settore. La sua attività è caratterizzata dall’utilizzare solide strutture narrative impiegando metodologie attive per il coinvolgimento delle persone in modo da incrementare l’abilità manuale (hands-on), logica (minds-on) ed emozionale (hearts-on). – www.tecnoscienza.it

Matteo Pompili, laureato in Biotecnologie, con master in Educazione ambientale e in Comunicazione della scienza, ha scritto numerosi libri per ragazzi. È responsabile dello ShowRoom Energie a Ambiente, il centro per l’educazione alla Transizione Ecologica del Comune di Bologna e presidente del Clust-ER delle Industrie culturali e creative dell’Emilia-Romagna.

Oplà – Arte e Scienza a servizio di bambine e bambini, nessuno escluso è un progetto biennale che amplia l’offerta educativo-culturale per le famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni, in maniera del tutto gratuita, e che si sviluppa su tre linee di azioni: prolungamento del servizio nido, centro ludico pomeridiano e formazione rivolta alla comunità educante. Un’idea della cooperativa Lu FarnaruNovu, gestore dei nidi di Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto, accolta da un partenariato territoriale ampio, che mette insieme realtà culturali, istituzionali e dei servizi socio-assistenziali. Partner e sostenitori di progetto: Cooperativa Isola del Sapere, Comune di Castrignano de’ Greci, Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, Castrignano de’ Greci e Melpignano, Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Maglie.