Apulian Runway Experience a Lecce: l’evento che esalta moda e artigianato pugliese

Dal 9 al 13 novembre, la Puglia torna protagonista con l’Apulian Runway Experience, un evento dedicato a valorizzare l’eccellenza artigianale e creativa della regione, in un connubio tra moda e design. Questo appuntamento, giunto alla seconda edizione, punta a celebrare il talento locale e a rendere visibile il lavoro di artigiani e designer pugliesi, sostenendo così la loro competitività anche sui mercati globali.

Organizzato da CNA Puglia con il supporto della Regione Puglia, dell’ITS Academy MITI Moda e del Comune di Martina Franca, l’evento prevede un tour in cinque città: Lecce, Martina Franca, Mesagne, Bari e Trani. Vi parteciperanno 50 marchi pugliesi, pronti a presentare le loro creazioni a una platea di buyer internazionali, in un viaggio che unisce artigianalità, qualità e bellezza del Made in Italy.

La prima serata ha visto ieri sera sfilare a Lecce, grazie all’agenzia Alta Voce Eventi Lecce di Vincenzo Longo e alla collaborazione di Cosimo Cionfoli e del direttore creativo Rossano Giuppa, alcuni dei brand più rappresentativi:

SILENTE Un brand che trasmette l’essenza del comfort attraverso creazioni dallo stile ricercato e senza tempo. Ogni capo è un pezzo unico, nato da una lavorazione artigianale che supera le modalità passeggere e abbraccia l’autenticità, offrendo una bellezza che si sente come un sussurro, intima e silenziosa.

MARIA TERESA PELLEGRINO La collezione “Romantic Fluidity” di Mariateresa Pellegrino si ispira alle antiche leggende del Salento, una terra di sirene e miti. Trasparenze e tessuti fluidi si fondono in capi che evocano la magia di questo territorio, con seta, paillettes e macramè artigianale a simboleggiare l’eleganza senza tempo del Barocco. Ogni pezzo è un tributo alla slow fashion, un inno alla femminilità contemporanea e alla manifattura 100% made in Italy.

NANALEO La linea “SWEET-ENERGY FASHION” di Ivana Pantaleo punta su colore e sostenibilità. Con tessuti certificati GOTS e tinture rispettose dell’ambiente, il brand propone una moda etica ed ecologica che combina vitalità e attenzione per il pianeta.

AENDOR STUDIO Marchio genderless realizzato interamente in Italia, Aendör Studio esplora la relazione tra materia e spirito, offrendo una moda che sfida le categorie tradizionali e si proietta in una dimensione di essenza e identità.

ANTONIO FRANCO Ispirato alla rinascita degli anni ’50 e ’60, Antonio Franco dà nuova vita ai tessuti vintage con una maestria artigianale che rende omaggio all’eleganza femminile del dopoguerra. Ogni capo riflette l’intento di recuperare e valorizzare materiali di pregio attraverso il savoir-faire salentino.

IJO’ DESIGN Questo brand di lusso sostenibile fonde la tradizione della tessitura salentina con un design contemporaneo. Utilizzando telai antichi e tessuti pregiati come il cachemire, IJO’ Design reinventa l’artigianato in chiave moderna. Vincitore dell’European Textile and Craft Award 2024, il marchio si distingue per l’impegno verso una moda sostenibile e per il riconoscimento internazionale che ha ottenuto grazie alla qualità dei suoi prodotti.

CARDIGNAN Cardignan celebra l’eleganza autentica e raffinata, trasformando l’abito in un racconto personale. Ogni creazione riflette un’espressione di femminilità unica, dove lusso e artigianato si fondono in un’estetica decisa e ricercata.

Make up artist di Apulian Runway Experience Giuseppe Leanza. Are si conferma quindi come un appuntamento di rilievo per scoprire il meglio della moda pugliese, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che esalta la bellezza e il valore del Made in Italy.

Clarissa Rizzo