Cinghiali in Puglia, Pentassuglia: “Emergenza serissima”

L’emergenza cinghiali in Puglia, un nuovo contagio da xyella in zona indenne sul versante tarantino a Ginosa e le richieste di chiarimenti sul bando ristori in favore dei pescatori con licenza per fermo pesca riccio di mare sono stati alcuni degli argomenti trattati ieri dal Consiglio regionale. Ad introdurre i lavori la presidente Loredana Capone. Alla seduta ha partecipato per diversi minuti anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Sul fronte della fauna selvatica l’argomento è stato introdotto dall’interrogazione presentata dal consigliere regionale de ‘La Puglia Domani’ Antonio Scalera, che è stata poi affrontata con l’assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia. Scalera ha fatto riferimento ai danni ed alle colture nella zona ionica per la presenza di cinghiali, soprattutto negli agrumeti. Nel corso del suo intervento Pentassuglia ha ricordato che si tratta di “un’emergenza serissima perchè c’è un numero abnorme di capi”.

Pentassuglia, inoltre, è intervenuto rispondendo a due interrogazioni presentate dal capogruppo de La Puglia Domani, Paolo Pagliaro, sui bandi relativi all’Arif e per i ristori per i titolari delle licenze legate al fermo pesca del riccio di mare. Il consigliere regionale del centrodestra ha chiesto risposte “certe sui tempi di revisione del piano assunzionale dell’Arif” e sul tema della sicurezza, ricordando anche l’operaio morto nelle campagne del Brindisino la scorsa estate durante le operazione di spegnimento di un incendio. Secondo quanto riferito da Pentassuglia il tema è “attenzionato ed è molto seguito da lui e dai sindacati e quest’anno si è dato il via alle assunzioni tramite concorso sia per il personale a tempo determinato avventizio sia per i tecnici e gli amministrativi”.