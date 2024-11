Confindustria Puglia, ‘Fitto commissario è interesse Italia’

“La candidatura di Raffaele Fitto è una questione nazionale, comunitaria e non di partito. E’ nell’interesse dell’Italia e dell’Unione avere una personalità di valore in un ruolo chiave della vita politica comunitaria, e Fitto certamente è una personalità di valore, che si è sempre distinta per la sua particolare competenza ed esperienza. L’Italia e l’Europa non devono perdere l’occasione di poter contare su di lui a causa della competizione fra schieramenti politici”. Così il presidente di Confindustria Puglia e di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana, sulla nomina del ministro Raffaele Fitto a vicepresidente della commissione europea.

“Come ha scritto Mario Draghi – conclude – abbiamo da affrontare un passaggio storico importante e abbiamo bisogno di grandi guide. Mi unisco all’appello all’unità del presidente della Repubblica Mattarella e a quello del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. E’ il momento di ‘stringersi a coorte’ e non di dividersi”.