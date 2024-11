Giordano Anguilla, ottimo il coordinamento della polizia locale tra Lecce ed i vari paesi. Incontro in prefettura molto costruttivo per la sicurezza

Lecce – Intervento del Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla in merito alla riunione presso la Prefettura di Lecce per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza di vari enti fra cui il Servizio Regionale di Vigilanza della Regione Puglia, il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, i vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del 118, nonché degli Amministratori di tutti i Comuni della provincia: “per ciò che concerne il coordinamento delle forze di polizia locale e la possibilità di collaborare e scambiare unità fra i comuni in caso di necessità, il Comune di Lecce è più che favorevole, non fosse altro perché ci si trova in fase di pre-dissesto e si è al di sotto della metà del personale che ci dovrebbe essere riconosciuto da Tuel. Accogliamo con entusiasmo l’interpretazione del segretario generale della Provincia che individua il regolamento vigente del comune capofila, ossia Lecce come guida per questa cooperazione della polizia locale. In questo lavoro intersettoriale, sottolineo l’impegno di AssoArma che conferisce l’apporto di quelle unità in pensione che possono dare un contributo valido poiché si tratta di elementi in buone condizioni di salute, a costo zero o quasi zero. Da qui, ad esempio, contiamo di riprendere l’attività dei vigili nonni. Per quanto riguarda i dossi e le piste ciclabili, pur rispettando il regolamento determinano pericolosità in caso di emergenza possono essere delle vere e proprie barriere architettoniche, quindi lesive per la sicurezza stessa dei cittadini”.